Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги Безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина поженились во ЗАГСе в Донецке. Молодоженов лично поздравил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пара поделилась свадебными кадрами в социальных сетях. На видео молодожены одеты не в традиционные наряды, а в черные брюки и рубашки цвета хаки. В своем аккаунте Shaman прокомментировал публикацию, написав: «В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались».

Мизулина в свою очередь рассказала, что вместе с Shaman они посетили ДНР накануне Дня народного единства, чтобы поздравить местных жителей с праздником.

В марте на концерте Shaman «Ты моя», который проходил на «Live Арене», артист публично представил Мизулину как свою возлюбленную, пригласив ее на сцену и вручив ей букет цветов. Этот жест стал официальным заявлением об их отношениях.

В сентябре Shaman сообщил о создании партии «Мы» в качестве подарка Мизулиной на день рождения, отметив, что это уникальный презент, не имеющий аналогов.

В сентябре прошлого года артист объявил о расторжении брака с Еленой Мартыновой, с которой состоял в отношениях с 2017 года. Певец объяснил это решение напряженным рабочим графиком, не оставлявшим времени на семейную жизнь. Позже в своем телеграм-канале он опубликовал документальное подтверждение развода.