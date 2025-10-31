31 октября в Катманду стартовал первый в Непале международный фестиваль фильмов ужасов. Площадкой для мероприятия стал Русский дом, а открыл программу хоррор ужасов «Шаман» Михаила Мерзликина, снятый в Хакасии. Об этом RTVI рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Непале, директор Русского дома в Катманду Анастасия Хохлова.

Собеседница RTVI отметила, что такой фестиваль в Непале проходит впервые, а инициаторами выступила непальская Академия кино и культуры.

«Это наши друзья и партнеры. Мы с ними познакомились через Фонд кино Непала, который довольно плотно работает с «Роскино». В марте «Роскино» принимал участие в ежегодном непальском международном кинофестивале. Так случилось, что Непал стал одной из стран, куда Фонд кино России поставил современное оборудование — для оснащения киноконцертного зала в Русском доме, точнее — в Российском центре науки и культуры в Катманду», — рассказала Анастасия Хохлова.

Директор Русского дома предположила, что этот кинотеатр — лучший из тех, что сейчас есть в Катманду. По ее словам, непальская сторона обратилась к ним, чтобы совместно организовать какое-нибудь мероприятие.

«Они рассказали про фестиваль, который они делают в жанре хоррор. И по большому счету это даже в чем-то было совпадение, потому что наш фильм «Шаман» Михаила Мерзликина они заявили на кинофестиваль самостоятельно. То есть об этом мы узнали не от российской стороны, а от наших непальских друзей из Академии кино и культуры. Мы, конечно, за эту идею сразу ухватились и предложили провести фестиваль у нас», — поделилась Анастасия Хохлова с RTVI.

Она подчеркнула, что проведение кинофестиваля стало результатом множества совпадений. К тому же непальская сторона предложила сделать «Шамана» открывающим фильмом.

«Для нас это, конечно, был большой комплимент. Разумеется, мы будем болеть, чтобы именно наш фильм получил одну из трех наград. Вечером 2 ноября пройдет церемония объявления результатов. И награды будут в том числе вручаться временным поверенным в делах России в Непале Андреем Киселенко», — заключила собеседница RTVI.

Международный фестиваль фильмов ужасов в Непале проходит с 31 октября по 2 ноября. В программе заявлены 25 фильмов из 15 стран мира, в частности, из Канады, Мексики, Саудовской Аравии, Сербии, ОАЭ, Японии, США и самого Непала.