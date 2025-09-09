Десятки россиян обратились в посольство России в Непале на фоне внезапно вспыхнувших беспорядков в этой южноазиатской стране, данных о пострадавших нет. Об этом RTVI сообщили в посольстве России в Катманду.

«В посольство обратились десятки россиян, все они находятся в безопасности и их жизни и здоровью ничего не угрожает. По результатам тесной координации с полицией и медицинскими учреждениями как-либо пострадавших россиян нет. Ситуация для них стабильная», — рассказал RTVI пресс-атташе дипмиссии Александр Ивашёв.

По словам дипломата, посольство России «настоятельно рекомендует не покидать текущих мест проживания и не форсировать возвращение в Катманду из других районов страны».

«Призываем сохранять спокойствие, внимательно следить за развитием ситуации и дожидаться нормализации остановки в республике. В случае возникновения кризисных ситуаций обращаться по телефону экстренной связи с посольством: +977 9801047187», — рекомендовали в посольстве России в Непале.