В охваченном протестами Непале погибла жена бывшего премьера страны Джала Натх Кханала, занимавшего этот пост в 2011 году. Раджьялакшми Читракар умерла от ожогов, полученных после того, как бунтовщики заперли ее внутри дома и подожгли его, передает портал Khabarhub.

Инцидент произошел в доме экс-премьера в Даллу. По словам представителей семьи, женщину доставили в ожоговую больницу Киртипура в критическом состоянии, где она умерла от полученных травм.

На фоне массовых беспорядков в Непале телеканал India Today сообщил, что президент Рам Чандра Паудел ушел в отставку, однако вскоре в его офисе это опровергли. Несколькими часами ранее президент принял отставку премьер-министра. Когда Кхадги Прасад Шарма Оли покинул пост главы правительства, среди протестующих стали быстро распространяться сообщения с призывами назначить временным премьером мэра Катманду Балендру Шаха.

Паудел призвал совместно работать над поиском мирного решения национального кризиса.

«С принятием отставки премьер-министра Шармы Оли я верю, что все стороны будут сотрудничать для решения проблем в интересах страны, ее народа и демократии», — приводит его слова Khabarhub.

В свою очередь армия Непала призвала к всеобщей сдержанности на фоне эскалации, подчеркнув свою приверженность защите жизни народа и суверенитета страны. Военные также призвали общественность помочь защитить исторические, культурные, археологические и национальные ценности в период турбулентности.

Эти призывы прозвучали на фоне множащихся сообщений о насилии, повреждении имущества и нападениях на видных политических деятелей страны. Ожесточенные протесты вспыхнули в Непале из-за запрета основных социальных сетей и продолжились несмотря на отмену этого запрета властями. Бунтующие, которых в прессе называют «поколение Z», также выступают против коррупции.

Уличные погромы и бегство «сотен заключенных»

В ходе погромов в столице Катманду были подожжены здания Верховного суда и Генпрокуратуры, а также другие учреждения, связанные с государственной властью. По данным India Today, чьи корреспонденты ведут онлайн-трансляцию с места событий, 22 человека погибли и сотни получили ранения «в результате применения полицией смертоносной силы против демонстрантов».

Решение властей запретить населению использовать соцсети Facebook*, Instagram*, X (бывший Twitter), а также мессенджер WhatsApp, видеохостинг YouTube и другие ресурсы было связано с их отказом представителей регистрироваться в стране, как того требуют местные законы. Противники запрета назвали это попыткой цензуры. Толпы молодежи, которая ранее выражала недовольство коррупционными схемами во власти, возмутились этим запретом и 8 сентября вышли на улицы. Протесты стали самыми масштабными в стране за десятилетия.

Под влиянием этих событий власти отменили запрет соцсетей. Однако на второй день, 9 сентября, уличные беспорядки с антиправительственным накалом приобрели новый размах. Представители «поколения Z» выпустили заявление, в котором говорят, что власти «поставлены на колени», и призывают «сохранять спокойствие и не наносить ущерб общественной собственности».

«Наша минимальная позиция — сформировать гражданское правительство во главе с компромиссным человеком и провести новые выборы. Благодаря этому мы сможем создать безопасное будущее в Непале. Только наше общее единство заложит основу для новых перемен», — сказано в документе.

Однако несмотря на все мирные призывы погромы и насилия продолжаются. Среди прочего сообщается о бегстве сотен заключенных из тюрем в разных городах страны. В частности, в тюрьме в Лалитпуре, где содержались около 1,5 тыс. осужденных, все оказались на свободе после того, как полицейские надзиратели на фоне уличных беспорядков покинули свои посты, пишет Khabarhub. По данным India Today, заключенные также сбежали из тюрьмы в Дхангадхи, которую стали штурмовать протестующие.

* принадлежат компании Meta, деятельность которой по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена