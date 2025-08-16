Певец Shaman (Ярослав Дронов) выступил перед лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньянском дворце спорта в рамках концерта, посвященного 80-летию освобождения Корейского полуострова от японской оккупации. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«15 августа <…> состоялся торжественный концерт художественной миссии России, находящейся с визитом в нашей стране, что вписало очередную страницу в летопись нерушимой корейско-российской дружбы», — говорится в сообщении.

В КНДР вместе с Shaman прибыли делегация Минкульта России во главе с заместителем министра Андреем Малышевым, группа депутатов Госдумы под руководством спикера Вячеслава Володина, а также ансамбли песни и пляски «Красная Звезда» Ракетных войск стратегического назначения и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск Минобороны России.

На мероприятии присутствовал и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, говорится в заявлении ЦТАК.

«Когда уважаемый товарищ Ким Чен Ын вместе с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным вошел в зрительный зал, все участники бурными аплодисментами приветствовали их. На сцене концерта представлены разнообразные номера, в том числе песни о великой Отечественной войне, показывающие несравненный героизм, стойкость, высокий патриотический дух и оптимистическое идейное чувство армии и народа России», — отмечает агентство.

Shaman исполнил песни «Моя Россия», «Встанем» и другие «патриотические песни, которые заслужили высокую похвалу зрителей за его высокое художественное мастерство и динамичное изображение», пишет ЦТАК.

«Исполнителям знаменательного концерта переданы корзины цветов. Товарищ Ким Чен Ын выразил признательность российским деятелям искусства за концерт в Пхеньяне, который придал восторг Дню освобождения нашего государства и внес своеобразный вклад в укрепление расцветающей с каждым днем корейско-российской дружбы», — говорится в статье.

14 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Shaman сообщил, что артист выступит на концерте в Пхеньяне. До этого ЦТАК сообщало, что певец вошел в состав российской делегации, которую встречал заместитель министра культуры КНДР Пак Кён Чхоль, а также сотрудники российского посольства.

19 мая в программе «Пусть говорят» на Первом канале было объявлено, что Shaman представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение». Исполнитель хита «Я русский» будет бороться за главный приз — 300 тысяч евро (примерно 27 миллионов рублей). В «Интервидении» примут участие представители более 20 стран мира, его финал пройдет 20 сентября на «Live Арене».