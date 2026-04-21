Президент США Дональд Трамп, публично поддержав премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перед парламентскими выборами, оказал тому «медвежью услугу». Об этом журналист Максим Шевченко заявил в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

По словам Шевченко, если бы не было войны в Иране, поддержка Трампа стала бы «позитивным фактором» для Орбана.

«Но увязнув в Ормузском проливе и в ближневосточной войне, Трамп, как говорится, оказал Орбану «медвежью услугу»», — сказал журналист.

Он также полагает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс приезжал в Венгрию перед парламентскими выборами, чтобы не поддержать, а «похоронить» Орбана и установить отношения с лидером оппозиции Петером Мадьяром.

«Трамп, очевидно, — это уходящая фигура, потому что провал в Иране — это, безусловно, конец политической карьеры Трампа. Он уйдет, на мой взгляд», — рассуждает Шевченко.

По мнению журналиста, Трампа может ждать импичмент после выборов в Конгресс. Соответственно, Вэнс «готовится к новой конфигурации».

«За внешней ширмой поддержки Орбана он приехал [в Венгрию] договориться с Петером Мадьяром и с новой конфигурацией Европейского Союза. Чтобы этой войны, которая у Трампа есть с ЕС, уже с ним — с Вэнсом — не было», — добавил Шевченко.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. 141 мандат получила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который станет премьер-министром.

Партия «Фидес» Виктора Орбана, который возглавлял правительство 16 лет, получила 52 места. Есть шесть кресел в парламенте займут депутаты от партии «Наша Родина».