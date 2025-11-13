«Светофорная» коалиция ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Шольцем распалась из-за разногласий вокруг финансовой помощи Украине. Это признал сам Шольц — бывший канцлер Германии, а ныне простой депутат бундестага от избирательного округа Потсдам-Миттельмарк II — Тельтов-Флеминг II. После шестимесячного молчания политик дал интервью газете Die Zeit.

По словам Шольца, «поломки светофора» (по цветам трех политических сил — «красной» Социал-демократической партии Германии, «желтой» Свободной демократической партии и «Зеленых») можно было избежать, «если бы было принято предложение о финансировании необходимых для Украины средств за счет перерасхода в рамках долгового тормоза».

Другими словами, канцлер предлагал пойти на дополнительные государственные заимствования сверх установленного лимита. «Долговой тормоз» — это принцип ограничения государственной задолженности, который был закреплен в Основном законе.

«Альтернативой было бы сокращение расходов для граждан нашей страны или сокращение инвестиций. На мой взгляд, для этого не было никаких оснований», — считает экс-канцлер.

Он назвал «иронией» тот факт, что уже после досрочных выборов (на них победили христианские демократы во главе с Фридрихом Мерцем) бундестаг старого созыва принял поправку к Основному закону (конституции), которая позволила использовать 500 миллиардов евро на инфраструктуру в течение ближайших 12 лет и, возможно, еще 500 миллиардов на оборону.

Причиной правительственного кризиса, который разразился в ФРГ осенью 2024 года, стали споры по экономической и бюджетной политике. В начале ноября занимавший пост министра финансов Кристиан Линднер (глава СвДП) представил внутрипартийный документ об «экономическом развороте». Он предполагал снижение налогового бремени для компаний и граждан с высоким уровнем доходов, а параллельно — сокращение социальных пособий и субсидий малоимущим, а также понижение планки «климатических целей».

В свою очередь, Шольц предлагал свой план из четырех пунктов, включающий увеличение помощи Украине «перед трудной зимой». По словам канцлера, глава минфина «не проявил готовности реализовать это предложение в интересах страны». Уволенный Линднер настаивал, что никак не мог согласиться на приостановку «долгового тормоза» — это стало бы для него нарушением присяги.