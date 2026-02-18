Жители Москвы стали массово отказываться от курения на фоне аномально низких температур в январе 2026 года, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. По данным канала, главная причина заключается в нежелании одеваться и выходить на улицу, чтобы покурить.

Тенденцию подтверждают и специалисты Пироговского университета. Они также считают, что многие избавляются от вредной привычки, поскольку боятся простудиться или ленятся надевать теплую одежду ради нескольких минут курения.

Медики предупреждают об опасном сочетании табачного дыма и морозного воздуха. Так, по словам доцента кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства (ИМД) Ольги Бродской, комбинация холода и дыма нарушает работу ресничек дыхательных путей, повышая риск заболеваний — ОРВИ, бронхита и других инфекций.

Специалисты отмечают, что курение на холоде может привести к сужению сосудов и обморожению конечностей. Особенно опасно это может быть для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — у них повышается риск приступа стенокардии.

Ранее специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал RTVI, что неделя с 16 февраля в Москве и области будет сопровождаться метелями и гололедицей. Самой холодной ночью в ближайшее время он назвал ночь на 19 февраля.

По словам синоптика, до утра может выпасть не менее 20 см свежего снега. Температура в области составит минус -17… -22 градуса по области и -17… -19 по Москве. В остальные же дни температура воздуха будет колебаться в пределах -11… -16 градусов.

Синоптик отметил, что к концу недели можно ожидать потепление. Уже в воскресенье, 22 февраля, температура приблизится к значениями -1… 6, но снег продолжит выпадать.

В начале февраля стало известно, что траты россиян на вредные привычки в год выросли до нескольких десятков тысяч рублей. По данным профессора Финансового университета Александра Цыганова, при средней цене пачки сигарет в 150-200 рублей курильщики тратят около 50 тыс. рублей в год.

Почти в три раза больше россияне тратят на рестораны быстрого питания — по его подсчетам, при среднем чеке 400-500 рублей на фастфуд уходит почти 140 тыс. рублей в год.