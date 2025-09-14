Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Хургада, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Внуково из-за возгорания двигателя. Об этом изданию SHOT сообщили пассажиры лайнера.

По их словам, лайнер авиакомпании Nesma Airlines вылетел ночью, но почти сразу после взлета пилоты объявили о нештатной ситуации с одним из двигателей. Экипаж успешно посадил воздушное судно, используя только один работающий двигатель.

Как рассказали SHOT пассажиры, всех отправили обратно в аэропорт, сообщив, что их увезут следующим рейсом. Однако улететь туристы смогли лишь через сутки. Как пишет издание, сотрудники авиакомпании сперва предложили отель, однако затем Nesma Airlines изменила решение и выдала каждому пассажиру ваучер на 650 рублей на питание. Получить ответ от авиакомпания турагенты не смогли, пишет SHOT. Из-за задержки туристы потеряли оплаченный день в отелях Хургады.

В конце августа самолет авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, экстренно сел в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за отказа одного из двигателей. Инцидент обошелся без пострадавших.