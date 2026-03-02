Правительство Швеции представило 21-й пакет военной поддержки Украины на сумму почти 12,9 млрд шведских крон ($1,43 миллиарда долларов США). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Швеции. Он стал одним из крупнейших за все время и включает новые средства противовоздушной обороны, системы вооружения большой дальности и боеприпасы. С учетом этого решения общий объем военной помощи Стокгольма Киеву с начала военного конфликта достиг около 103 млрд крон (11,3 млрд доллар).

Крупнейшая часть пакета — 4,3 млрд крон — направлена на закупку новой зенитной артиллерии в рамках инициативы по поставке современных средств ПВО ближнего радиуса действия. Речь идет о модульных системах с артиллерийскими и ракетными компонентами, средствами радиоэлектронной борьбы, датчиками и системами управления. Они предназначены для защиты военной и гражданской инфраструктуры. Еще 3 млрд крон выделены на боеприпасы, обучение и снабжение, включая дальнобойные артиллерийские снаряды и 40-мм зенитные боеприпасы. Речь идёт о покупке и передаче Украине ПЗРК RBS 70, САУ Archer и зенитно-артиллерийских комплексов Tridon Mk2.

Пакет также предусматривает передачу материальных средств от вооруженных сил Швеции, финансирование их замены и транспортировки, расширение сотрудничества по беспилотникам большой дальности и поставки беспилотных надводных судов. Кроме того, Стокгольм продолжит поддержку международных фондов, включая механизм PURL и Контактную группу по обороне Украины, а также направит средства на проекты в сфере радиоэлектронной борьбы и морской пехоты.