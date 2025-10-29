Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью RTVI рассказал об отношении к русской культуре за рубежом после начала военной операции на Украине.

По словам Швыдкого, после начала боевых действий Евросоюз принял решение разорвать «все связи по государственным каналам» с Россией.

«Сегодня, условно говоря, государственные музеи Германии или Франции не могут вступать в отношения с российскими музеями», — сказал он.

Что касается «частных отношений в сфере культуры», то они разные, продолжил Швыдкой. Он напомнил, что в декабре 2022 года в «Ла Скала» шла опера «Борис Годунов», в которой главную партию исполнял российский бас Ильдар Абдразаков. При этом в большинстве театров ЕС были «сняты постановки пьес российских авторов» и «отказывались от российских артистов», утверждает собеседник RTVI.

«Или, что самое отвратительное — от российских артистов, которые были готовы выступать на площадках европейских стран или Северной Америки, требовали того, чтобы они публично осудили специальную военную операцию», — продолжил Швыдкой.

По его словам, «это касалось всех». «Это касалось и [пианиста Дениса] Мацуева, и [оперной певицы Анны] Нетребко. Но были люди, которые сразу попали в черные списки, как [дирижер] Валерий Гергиев: считалось, что это дирижер Путина и так далее. Стало ясно, что ситуация крайне политизированная», — заявил Швыдкой.

Одновременно с этим в Японии каждый год проходит Фестиваль российской культуры, рассказал спецпредставитель президента.

«Последние четыре года фестивали открывают солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, художественным руководителем которого является Сергей Ролдугин. Все об этом знают и никого это ни в какой степени не фраппирует, это ни у кого не вызывает никаких негативных эмоций», — подчеркнул Швыдкой.

Он отметил, что сам выступал на открытии фестиваля в этом году, и принимали его «в высшей степени позитивно».

«А одновременно мы видим, как, скажем, отменили концерты Нетребко и в Праге, Гергиева в Италии. При том что, опять же, итальянское общество раскололось. Часть итальянцев, которая его приглашала, очень хотела, чтобы он выступил там, часть устроила обструкцию. Вот эти качели, они существуют», — сказал Швыдкой.

Он уверяет, что «совсем тяжелая ситуация» сложилась в Германии. «Но если вы посмотрите на программку, скажем, Берлинской оперы, Венской оперы особенно и даже Метрополитен-оперы, то вы увидите русских исполнителей. Зальцбургский фестиваль последние годы всегда приглашает Теодора Курентзиса», — добавил Швыдкой.