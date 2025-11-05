Рак простаты — один из самых распространенных онкологических диагнозов у мужчин, и часто он развивается без явных симптомов. По данным «Росгосстраха», предоставленным RTVI, около 10% всех обращений по полисам онкострахования приходится именно на рак предстательной железы. Это второй по частоте диагноз среди клиентов компании — на первом месте рак молочной железы у женщин.

В 2025 году средняя стоимость лечения рака простаты по полису онкострахования «Росгосстраха» составила 1,6 млн рублей, а максимальная выплата достигла 5,9 млн рублей. Эти деньги были направлены на лечение 62-летнего пациента, который мог пройти терапию за рубежом, но осознанно выбрал российскую клинику.

По словам врача-куратора «Росгосстраха» Нинель Скрипки, самая большая ошибка — ждать, пока появятся симптомы.

«Ранний рак простаты часто протекает бессимптомно. Когда появляются жалобы, болезнь нередко уже находится на более поздней стадии. Поэтому главное — не ожидать симптомов, а ежегодно проходить скрининг: анализ ПСА и осмотр уролога», — отмечает она.

На ранних этапах рак простаты может маскироваться под другие заболевания — аденому или воспаление. Мужчина сталкивается с изменениями мочеиспускания: ослабление струи, необходимость натуживаться, ночные подъемы в туалет, частые и резкие позывы. Эти симптомы не означают рак, но требуют внимания, особенно если сопровождаются повышенным ПСА.

Поздние проявления — кровь в моче или сперме, боли в области таза, нарушения эрекции. Когда рак метастазирует в кости, появляются постоянные боли в спине и слабость, возможны неврологические нарушения — ситуации, требующие неотложной помощи.

Рак простаты излечим при раннем выявлении. И ключ к этому — регулярный контроль.