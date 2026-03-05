Снежный покров сойдет с московских улиц к середине апреля. Об этом рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Думаю, что первая половина апреля, ближе к середине», — уточнил он.

Синоптик отметил, что за первые два дня марта высота снега в столице уменьшилась на 18 сантиметров. По данным метеостанции ВДНХ, с 72 до 54 сантиметров. Впоследствии, 3 и 4 марта, этот показатель уменьшился до трех сантиметров.

Шувалов предположил, что в ближайшее время снежный покров не будет расти и останется на уровне приблизительно в полметра.

Ранее эколог Илья Рыбальченко предупредил, что в случае, если температура в начале весны превысит 5 градусов, Москва столкнется с повышенной нагрузкой на дренажную систему и риском подтоплений.

Он также напомнил, что обильное таяние снега может стать причиной выхода рек из берегов. По словам Рыбальченко, столичная дренажная система поможет снизить негативные последствия такой ситуации в городской черте, однако жителям небольших областных населенных пунктов стоит заранее продумать маршруты, чтобы добираться до работы без автомобиля и дополнительно укрепить деревянные мосты.

В конце февраля метеоролог Евгений Тишковец сообщил об угрозе опасного весеннего половодья в столице, в ходе которого город может принять до 5 млн кубометров воды.

По его словам, таяние снега пройдет в два этапа: сначала часть снежного покрова сойдет в марте при относительно нормальной температурой, а затем снег будет активно таять в апреле, когда температура по прогнозам на два градуса превысит климатическую норму.