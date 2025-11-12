Генпрокуратуру подключат к скандалу вокруг туалетной бумаги «Московская», на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля. Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал корреспонденту RTVI, что подготовил запрос в надзорное ведомство (документ есть в распоряжении редакции).

Парламентарий сообщил Генпрокуратуре, что ООО «Тверь Тиссью» выпускает туалетную бумагу (в частности, продающуюся на маркетплейсе «Озон»), на которой «кощунственно изображена православная святыня — храм Василия Блаженного и один из самых известных символов верховной государственной власти России, Спасская башня Кремля».

«Поскольку продукция тверского предприятия реализуется не только по всей России, в частности, через маркетплейсы, но и за рубежом — в Казахстане, Армении, а на данный момент прокурор Тверской области отсутствует, там, как бы, есть только исполняющий обязанности, принято решение обратиться к генеральному прокурору», — сообщил RTVI Матвеев.

По словам депутата, к нему поступают многочисленные обращения оскорбленных православных верующих. Матвеев подчеркнул, что его религиозные чувства также оскорблены.

«Размещение изображения храма на бумаге, предполагаемой для вытирания экскрементов, является кощунством и оскорблением чувств верующих», — заявил депутат.

Матвеев попросил Генпрокуратуру провести проверку в связи с оскорблением чувств верующих и дискредитацией органов государственной власти (изображение Кремля), по итогам которой привлечь нарушителей к ответственности, а продажу бумаги прекратить.