Следственное управление СКР по Краснодарскому краю предъявило обвинение в убийстве малолетнего местному жителю, который увез из дома дочь-инвалида, а потом заявил о ее пропаже. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее Kub Mash утверждал, что мужчина уже дал признательные показания.

В ближайшее время ведущий дело следователь обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста. Ход расследования взял под личный контроль глава регионального СУ СКР Андрей Маслов.

В ведомстве сообщили, что мать и отец пропавшей девочки проживали раздельно — женщина с дочерью в станице Архангельской Тихорецкого района, 50-летний мужчина в станице Кавказская в пригороде Кропоткина. В пятницу, 19 сентября, обвиняемый сообщил жене, что поедет с дочерью в Кавказский район. По версии следствия, тем же вечером он убил ребенка, а для ухода от уголовной ответственности заявил, что девочку якобы похитили.

20 сентября его супруга обратилась в полицию Кавказского района, заявив о безвестном исчезновении дочери. С учетом обстоятельств было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — об убийстве малолетнего.

«В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста СКР по краю при поддержке оперативников была установлена причастность к совершению указанного преступления 50-летнего отца пропавшей, который был задержан», — сообщили в следственном ведомстве.

В поисках девочки участвовали около 150 человек, включая полицейских и добровольцев из отряда «Юг». В ориентировке было указано, что из-за детского церебрального паралича (ДЦП) ребенок не может разговаривать и двигаться. В качестве особой приметы называли косоглазие, а также отсутствие обуви, поскольку отец увез девочку из дома в коляске.

По данным «КП — Кубань», мужчина заявил жене, что повез дочь в Кропоткин к гадалке, оставил в коляске у дома на Ростовской улице. а когда вышел обратно на улицу, она исчезла. Он якобы высказывал предположения о том, что ребенка похитили неизвестные.

Источник телеграм-канала Kub Mash рассказал, что в ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов отец девочки сначала придерживался той версии, которую изложил жене, но потом на допросе дал признательные показания — подтвердил, что на самом деле поехал с дочерью к реке Кубань, там ударил ее по голове и утопил. По данным канала, поиски тела ребенка продолжаются.