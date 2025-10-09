Следственный комитет рассматривает конфликт на почве финансовых отношений в качестве приоритетной версии убийства архитектора Александра Супоницкого в Петербурге 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ведомства.

По данным СК, подозреваемый в убийстве долго следил за Супоницким и ради этого снял комнату в доме, где жил архитектор. После убийства он поджег ее и покончил с собой.

Ведомство по-прежнему не называет имен убийцы и его жертвы. СМИ писали, что Супоницкого застрелил 49-летний бывший вице-президент холдинга «Петротрест» Константин Козырев.

СК не подтвердил информацию о том, что Козырев имеет отношение к СВО. О том, что он якобы мог вернуться из зоны боевых действий, ранее писала «Фонтанка». Это не соответствует действительности, говорится в пресс-релизе.

Следователи изъяли с места убийства оружие, гильзы, образцы крови и записи с камер видеонаблюдения. В квартире Козырева прошел обыск.

Долг в $4 млн: что известно о мотивах убийства

В материалах дела фигурирует расписка Супоницкого в том, что он занял у Козырева $3,7 млн, сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным «Фонтанки», это был беспроцентный заем, архитектор должен был расплатиться годом позже некими услугами.

Мужчины были знакомы более 15 лет: компания Супоницкого проектировала дом для семьи Козырева в Курортном районе Петербурга, утверждает Baza. При этом, как пишет канал, оба нуждались в деньгах ― у Супоницкого долги образовались из-за ипотечной квартиры жены в ЖК «Царская столица» на Кременчугской улице (в этом доме и произошло убийство).

На финансовое состояние Козырева повлияло привлечение к суду в качестве обвиняемого по уголовным делам о неуплате налогов и мошенничестве, продолжает Baza. Второе дело против мужчины было закрыто только в феврале этого года.

Козырев впервые снял жилье по соседству с Супоницким в «Царской столице» еще в марте и прожил там до середины апреля, «присматриваясь» к архитектору и его семье, пишет «Фонтанка». Что Козырев делал несколько месяцев до убийства и где он жил, издание не уточняет. Отмечается лишь, что недавно мужчина вернулся в ЖК и снял комнату в апартаментах, откуда хорошо просматривались окна квартиры Супоницкого.

Жильцы дома рассказали РИА Новости, что Козырев снимал комнату в хостеле. По словам собеседников агентства, оттуда «можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят».

В день убийства Козырев отправил бывшей жене сообщение в мессенджере, сообщил источник РЕН ТВ. По данным телеграм-канала 112, там было написано: «Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю». Экс-супруга после этого пыталась дозвониться до Козырева, но тот уже не ответил.

«Стреляют в папу»: показания жены погибшего

Александр Супоницкий был застрелен утром 8 октября на глазах 10-летней дочери, которую собирался отвести в школу. Возле лифта к ним подошел мужчина с карабином, заставил обоих встать на колени и дважды выстрелил архитектору в затылок. Девочку он не тронул, она убежала обратно домой.

Жена погибшего Алиса Супоницкая сообщила в показаниях, что почти сразу после ухода мужа и дочери услышала выстрел и детский крик. Женщина приоткрыла дверь в квартиру, куда как раз бежала ее дочь со словами: «Стреляют в папу!»

Супоницкая велела детям закрыться в ванной комнате и вышла в подъезд. Около лифта она обнаружила труп мужа в крови и вызвала полицию. Через несколько минут в квартире напротив начался пожар. Увидев в окне силуэт мужчины ― это был Козырев ― супруга архитектора попыталась докричаться до него, не подозревая, что это виновник гибели Супоницкого.

Жители «Царской столицы» в разговоре с Daily Storm описали Козырева как «обычного мужика», не вызывавшего подозрений. По словам соседей, он не вступал в конфликты с Супоницким на публике и «даже не здоровался ни с кем». В ЖК работает консьерж, на каждом этаже установлены камеры, но охраны там нет.