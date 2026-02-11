Предприниматель Александр Лебедев призвал не драматизировать ситуацию с национализацией активов у бизнеса. Свое мнение он высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я знаю несколько кейсов, где, в общем-то, это справедливо — где люди живут за границей, где они уже заработали пару миллиардов долларов, а они тут вообще не появляются никогда <…> Мне кажется, что этот скальпель пока достаточно в умелых руках. Не стал бы я драматизировать эту ситуацию», — заявил Лебедев.

При этом он отметил, что история с аэропортом Домодедово «попахивает».

«Я вот не знаю просто до конца эту историю. Мне, чтобы прокомментировать как-то нормально, надо погрузиться. Но когда стартовая цена у нас — 130 [млрд рублей], а через неделю — 60 [млрд рублей], это странно. Прямо реально странно. Бюджету, видно, деньги не нужны», — сказал Лебедев.

В 2024 году суд изъял аэропорт Домодедово в государственную собственность по иску Генеральной прокуратуры. В иске говорилось, что контроль над активами аэропорта осуществляли лица, являющиеся резидентами иностранных государств: Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль). Они, по утверждению Генпрокуратуры, «следуют агрессивной политике западных государств».

В январе 2026 года Домодедово выставили на торги, но они не состоялись, поскольку единственный претендент, индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, не предоставил полный пакет документов. Позже он заявил журналистам, что подал заявку из любопытства.

29 января прошел повторный аукцион по продаже Домодедово. Его выиграла дочерняя структура аэропорта Шереметьево. Максимально возможная цена активов Домодедово на торгах составила 132,2 млрд рублей, а их итоговая стоимость — 66,132 млрд рублей.

В 2023 году RTVI писал, что в России началась волна судебных разбирательств о национализации предприятий. С 2020 года число дел, в которых Генпрокуратура оспаривает результаты приватизации 1990-х, выросло в восемь раз.

К февралю 2024 года почти половина из 22 предприятий, которые за последние годы были национализированы по искам Генпрокуратуры, обрели новых собственников.