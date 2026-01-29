29 января состоялись повторные торги по продаже аэропорта Домодедово и его активов. Новым владельцем объектов стало ООО «Перспектива» — дочерняя структура международного аэропорта Шереметьево, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами аукциона. Электронная площадка РТС-тендер и организатор аукциона банк ПСБ позже подтвердили эту информацию.

На торги было выставлено 100% уставного капитала ООО «ДМЕ Холдинг» и более 20 компаний группы «Домодедово». Заявки на участие принимались с 22 по 28 января. Помимо «Перспективы», к торгам было допущено АО «Московский международный аэропорт» — дочерняя структура международного аэропорта Внуково.

Еще трех претендентов — продюсера «Радио РБК» Евгения Рыбалкина, а также компании «Альма» и «Аргана» — не допустили до аукциона. Рыбалкин не предоставил всех необходимых документов, а фирмы не внесли обязательный задаток в размере 26,4 млрд рублей.

Максимально возможная цена активов Домодедово составляла 132,2 млрд рублей, минимально возможная (цена отсечения) ― 66 млрд. Торги проходили в формате голландского аукциона, то есть с возможностью понижения цены до 50%. Шаг понижения — 10% от начальной стоимости аэропорта (13,2 млрд рублей).

Итоговая стоимость Домодедово составила 66,132 млрд рублей. Структура Внуково не пошла на повышение после достижения цены отсечения, а Шереметьево еще до повторных торгов называло условием своего участия в них именно голландский формат.

По условиям аукциона, договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов. При отказе победителя от сделки задаток ему не возвращают, результаты торгов аннулируются.

Предыдущий аукцион по продаже Домодедово, запланированный на 20 января, не состоялся, поскольку единственный претендент ― индивидуальный предприниматель Евгений Богатый ― не предоставил полный пакет документов.

Бизнесмен признался в интервью Forbes, что подал заявку на участие из любопытства, чтобы «посмотреть, что будет». По словам Богатого, он «даже не заморачивался и, кажется, пустой файл отправил в Word».

«Любой человек мог бы это сделать. Даже кошка, грубо говоря, если бы справилась», — заявил предприниматель.

Он назвал начальную стоимость аэропорта завышенной, добавив, что за Домодедово еще и числятся долги. Однако мужчина не смог сказать, какую цену считает адекватной, пояснив, что активы Домодедово нуждаются в аудите.

Бизнесмен Олег Дерипаска после провала торгов удивился, что Домодедово пытаются продать за 132 млрд рублей, и оценил активы аэропорта в 40 млрд.

Экс-совладелец отрицает иностранное влияние на аэропорт

На фоне попыток найти нового собственника Домодедово его прежний совладелец Дмитрий Каменщик подал в Верховный суд России жалобу на передачу аэропорта в собственность государства.

Он в частности оспаривает утверждение, что Домодедово, будучи стратегическим объектом, оказалось под управлением иностранных инвесторов, выяснили «Ведомости». В иске Генпрокуратуры с требованием изъять аэропорт указывалось, что Каменщик резидент Турции и ОАЭ.

В жалобе экс-владельца Домодедово говорится, что срок действия его ВНЖ в упомянутых странах истек в октябре 2023 года. Пока эти документы были действительны, Каменщик, по его словам, не проводил сделок по установлению контроля над аэропортом.

Бывший председателя наблюдательного совета Домодедово Валерий Коган, которого Генпрокуратура считает гражданином Израиля, заявил в жалобе, что с с 1992 года имеет только российское гражданство и всегда был налоговым резидентом РФ.

Авторы жалобы в Верховный суд также отвергают тезис о существовании иных, якобы скрытых Каменщиком иностранных инвесторов, которые могли бы влиять на управление аэропортом.