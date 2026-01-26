Бывший владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал кассационную жалобу в Верховный суд России, оспаривая решение о передаче объекта в собственность государства. Соответствующая запись появилась в картотеке на сайте суда. Жалоба была подана 23 января.

Это последняя попытка обжаловать судебный вердикт, вынесенный в июне 2025 года. 17 июня 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил изъять аэропорт Домодедово в государственную собственность. Впоследствии в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения, и собственником холдинговой компании аэропорта стало Росимущество. В сентябре апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

В обоснование иска Генпрокуратура указывала, что контроль над активами аэропорта осуществляли лица, являющиеся резидентами иностранных государств, — сам Дмитрий Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль), — которые, по утверждению ведомства, «следуют агрессивной политике западных государств».

Параллельно с судебным процессом идет подготовка к продаже актива. Группа «Домодедово» будет повторно выставлена на продажу 29 января в формате голландского аукциона (с понижением цены). Начальная цена не уточняется, но в ходе торгов она может быть снижена до 50% от исходной, с шагом понижения в 10%. Ранее, 20 января, Промсвязьбанк (ПСБ) уже пытался продать актив единым лотом за 132,266 млрд рублей, однако покупателей не нашлось.

На предстоящие торги уже проявили интерес. Представители аэропорта Шереметьево заявили о готовности участвовать, если аукцион пойдет на понижение. Бизнесмен Олег Дерипаска оценил реальную стоимость Домодедово примерно в 40 млрд рублей, что значительно ниже ранее заявленной цены.

Аэропорт Домодедово был приватизирован на рубеже 1990-х и 2000-х годов. В 1990-х его владельцем было государственное предприятие «Домодедовское производственное объединение гражданской авиации» (ДПО ГА). Компания Дмитрия Каменщика «Ист Лайн», занимавшаяся грузовыми авиаперевозками из Китая, в 1996 году профинансировала строительство нового пассажирского терминала, получив в нем долю.

В начале 2000-х активы были перерегистрированы на кипрский офшор Hacienda Investments Ltd. Одновременно структуры, связанные с «Ист Лайн», заключили с государственным предприятием-правопреемником ДПО ГА договор аренды всего аэродромного комплекса сроком на 75 лет за символическую сумму в 3,2 млн рублей.