Домодедовский городской суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-совладельцам аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, постановив взыскать с них в доход федерального бюджета сумму, превышающую 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для подачи иска послужили результаты проверки, проведенной Генпрокуратурой в рамках осуществления координационной и надзорной деятельности.

В ходе проверки надзорным органом были выявлены нарушения финансовой дисциплины, в том числе полной или частичной неуплаты бывшими собственниками аэропорта налоговых платежей, обязательных сборов, страховых взносов, а также наложенных штрафных санкций. Общая сумма задолженности перед государством составила более 3 млрд рублей.

Соответчиками по делу помимо Каменщика и Когана проходило и нескольких юридических лиц, входивших в структуру управления аэропортом. В их числе такие компании как ООО «Домодедово Карго», ООО «Домодедово Эрфилд», ООО «Домодедово эрпорт хендлинг» и ООО «Домодедово Авиэйшн Секьюрити», которые фактически являлись имущественными комплексами, обеспечивавшими функционирование аэропорта.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что обращение в суд было необходимостью защиты национальных интересов и обеспечения экономической безопасности государства. Как утверждают в ведомстве, Каменщик и Коган, являясь резидентами иностранных государств (Турции, ОАЭ и Израиля соответственно), осуществляли неправомерный контроль над стратегически важным транспортным объектом, что создавало угрозу национальной безопасности.

Принятое судебное решение является продолжением ранее начатого процесса по переходу аэропорта под государственный контроль. В июне суд уже удовлетворил требования Генпрокуратуры о передаче компаний, входящих в структуру аэропорта, в государственную собственность.

Это решение было подтверждено Десятым арбитражным апелляционным судом 1 сентября, который отклонил жалобу Каменщика и оставил решение первой инстанции в силе.

Как заверили в Генпрокуратуре, в настоящее время ведомство осуществляет постоянный мониторинг за исполнением всех судебных решений, связанных с аэропортом Домодедово, и принимает необходимые меры для обеспечения стабильного функционирования этого транспортного узла.