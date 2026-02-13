Вице-спикер заксобрания Свердловской области и первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Ивачев потребовал от ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) убрать мемориальную доску церковному историку Российской империи и министру Временного правительства Антону Карташеву, который приветствовал нападение Адольфа Гитлера на СССР.

«Это не “восстановление исторической памяти”. Это установка памятной доски человеку, который желал поражения и гибели своей Родине», — цитирует официальное обращение Ивачева пресс-служба КПРФ.

По мнению лидера коммунистов, героизация тех, ко симпатизировал нацистам, недопустима, особенно на фоне военной операции на Украине, которая ведется под лозунгами борьбы с «неонацистами».

«Ошибку надо исправить. Доска должна быть демонтирована», — написал Ивачев.

На открытии доски представители Екатеринбургской епархии чествовали Карташева как «хорошего человека», который «прославил наш город». Они также заявили, что историк делал ошибочные высказывания на эмоциях и не желал зла своей родине.

«Человек на эмоциях, человек, который не смог простить им это. Человек ошибается. Это ошибка. Я считаю, что нужно оценивать людей с точки зрения их достижений и успехов. А он — очень успешный богослов и историк церкви», — сказал 66.RU настоятель Храма во имя святителя Иннокентия отец Илия Александров, чьи прихожане предложили открыть памятную доску.

Священник добавил, что Карташев впоследствии признал ошибочность своих суждений и осудил себя за то, что не видел опасности фашизма для России.

На фоне скандала вокруг таблички в Екатеринбурге отменили лекцию о деятельности Антона Карташева. Об этом объявил накануне Музей истории и археологии Урала, где мероприятие должно было пройти в воскресенье, 15 февраля.

Мемориальную доску Карташеву повесили на фасаде УрГЭУ в Екатеринбурге 5 февраля, приурочив это к 150-летию со дня его рождения. И.о. ректора вуза Яков Силин отметил «сложный жизненный путь» ученого богослова и заявил о важности восстановления памяти для страны и церкви.

«Несмотря на вынужденный отъезд из России, историк оставался глубоко верующим человеком и сохранял преданность русской культуре», — говорится в статье об открытии доски на сайте Екатеринбургской епархии.

Позднее местные историки Алексей Гончаров и Андрей Ермоленко выразили возмущение увековечением памяти деятеля, который в личной переписке из эмиграции приветствовал нападение фашистской Германии на СССР, заявив, что «бессознательно “язычник” Гитлер пошел на освобождение святой Руси».