Военный корреспондент спецподразделения «Ахмат» Михаил Негматов снял с себя «платиновую звезду героя», являющуюся высшей наградой ЧВК «Вагнер», после разгоревшегося скандала. Видеозапись, подтверждающая это, была опубликована в телеграм-канале ZVO.

На кадрах видно, как военкор передает кому-то на хранение флаг, привезенный из зоны проведения боевых действий. Внимание привлек тот факт, что на его пиджаке отсутствуют награды, включая ту самую «платиновую звезду героя». Единственным знаком отличия, который можно заметить на лацкане, остался значок с буквой Z — символом поддержки специальной военной операции.

Скандальная ситуация вокруг Негматова сложилась в феврале, когда его публично обвинили в неправомерном ношении награды. «Платиновая звезда героя» является особой наградой ЧВК «Вагнер»: за всю историю существования этой компании ее были удостоены лишь несколько десятков человек.

В СМИ появились разные версии о том, как именно военкор мог получить «платиновую звезду». По информации Telegram-канала «Белые дяди в Африке», к награждению Негматова мог иметь отношение один из бывших командиров, который покинул зону спецоперации и непродолжительное время состоял в рядах ЧВК «Вагнер».

Первым пост о Негматове и его награде опубликовал телеграм-канал «Доска позора». Авторы называли вручение медали военблогеру «очередным звездопадом», а его самого — «любителем фотосессий с политическими персонами и военачальниками».

Бывшие «вагнеровцы», комментируя награждение Негматова, предполагали, что он мог быть и не в курсе особого статуса «платиновой звезды» — а в противном случае просто не стал бы ее носить.

Ветеран СВО и бывший участник ЧВК «Вагнер» Константин заявил RTVI, что Негматов — «типичный ряженый», который принял исключительную награду за «украшение такое», и это «говорит о нем как о глупом человеке». По словам экс-«вагнеровца», «платиновая звезда» вручалась крайне редко и только за воинские заслуги.

«Право ее носить имеют лишь 30 человек, все они известны, Негматова среди них нет», — заверил собеседник RTVI.

После того как вокруг награды разгорелся скандал, военблогер удалил свои аккаунты в соцсетях вместе с фотографиями, которые все это спровоцировали, а также опубликовал видео с объяснениями. Он уточнил, что получил «платиновую звезду» из рук экс-командира третьего штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Игоря Крупкина, и признал отсутствие права на ее ношение.