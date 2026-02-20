Скандал с блогером Михаилом Негматовым, который носил награду ЧВК «Вагнер» — платиновую звезду, хотя не входит в число ее обладателей, получил продолжение. Негматов выложил видео с объяснением своего поступка и утверждает, что награду ему вручил один из командиров ЧВК. Вагнеровцы в разговоре с RTVI назвали Негматова ряженым, а того, кто ему якобы вручил награду — самозванцем.

Бывшие участники ЧВК «Вагнер» обвинили 26-летнего военного блогера Михаила Негматова в незаконном ношении награды частной военной компании «Вагнер» — платиновой звезды героя. С этой наградой на груди блогер ходил на общественные мероприятия, а также посещал Госдуму. В своих социальных сетях Негматов выкладывал фотографии, на которых он с наградой ЧВК на груди позирует с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым и генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. В «Ахмат» Негматов возил гуманитарную помощь, о чем есть видео в канале Апти Алаудинова. С Мироновым же Негматова связывает участие блогера в общественной организации волонтёров «Шторм», которой активно помогает политик.

Пост о Негматове первым опубликовал телеграм-канал «Доска позора»:

«Очередной „звездопад“. „Платиновая звезда“ героя „Вагнера“ разместилась на груди Михаила Негматова — блогера, волонтера, любителя фотосессий с политическими персонами и военачальниками».

Бывшие участники «Вагнера» считают, что блогер слабо разбирается в наградах и просто не знал, что ему вручили, иначе не стал бы носить столь редкую награду.

«На фотографии с Негматовым в соцсетях обратили внимание мои товарищи, бывшие участники ЧВК. Эта награда очень редкая, ей награждали исключительно за воинские заслуги и право ее носить имеют лишь 30 человек, все они известны, Негматова среди них нет. То, что он ее на себя нацепил, при этом не участвовал в боях, говорит о нем, как о глупом человеке, возможно он просто думал, что это украшение такое, типичный ряженый» — сказал RTVI ветеран СВО, бывший участник ЧВК «Вагнер» Константин.

После того как скандал с фейковой наградой разошелся в СМИ, Негматов удалил свои соцсети, но успел выложить видео с объяснением ситуации. С его слов, награду ему вручил экс-командир третьего штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Игорь Крупкин. При этом Негматов признает, что не имел права носить эту награду.

«Откуда же у меня герой ЧВК „Вагнер“? Как ни удивительно, но выдал мне её как раз-таки боец из ЧВК „Вагнер“. Вот сейчас даже справочку его приложу, которую он мне в своё время показывал. И он у нас из третьего штурмового отделения ЧВК Вагнер. Я сейчас пообщался с некоторыми бойцами, оказывается, данный индивид всё время любит представляться командиром третьего ШО, но он к этому не имеет никакого отношения. И, как мне сказали братья-вагнеровцы, что только Пригожин мог её выдать. Он не имел права такого делать. Ну и, соответственно, как я понял, это уже не первый такой случай, связанный с ним», — сказал в обращении Негматов.

Блогер добавил, что сейчас с «братьями» ищет Крупкина, чтобы тот объяснил, почему он вручает награды, которые не имеет права вручать.

«Мы с братьями заинтересованы, чтобы его найти, потому что, ну, так не делается», — говорит Негматов.

По информации телеграм-канала «Белые дяди в Африке», который ведут бывшие вагнеровцы, Игорь Крупкин действительно подавал документы в ЧВК, был принят, но пробыл в ее рядах всего две недели, после чего самовольно покинул расположении компании, и он ни дня не имел отношения к наградному отделу ЧВК.

«Тот, кто ему звезду вручил — самозванец! Все, кто хоть немного погружен в историю ЧВК, знают, кто командир третьего ШО — это Борис Зомби, а не какой-то Крупкин», — говорит в разговоре с RTVI, бывший вагнеровец Константин.

Михаил Негматов, кроме платиновой звезды, имеет также награды от Министерства обороны России. 26 января 2026 года блогер отчитался о получении ведомственной награды «За содействие» от Росгвардии.