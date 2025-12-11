В России зафиксировали рост числа заражений гриппом агрессивного типа А, сообщил телеграм-канал Baza. В период новогодних праздников ожидается значительный подъем заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Симптомы

Как пишет Baza, сейчас в России одновременно доминируют два штамма гриппа — «свиной» и гонконгский. Как пишет телеграм-канал, у заразившихся наблюдается температура 38-40 градусов, сильные боли в мышцах и суставах, а также рвота, диарея, заложенность носа и кашель. Взрослого человека вирус «скашивает мгновенно», а у детей от двух до пяти лет проявляются вялость, покраснение глаз и ломота, говорится в публикации.

В группе риска находятся пациенты сразу с несколькими заболеваниями, сахарным диабетом, на иммуносупрессивной терапии и пожилые, пишет Baza.

Пик заболеваемости приближается

По ее словам, эпидсезон по гриппу в этом году начался достаточно рано, что свойственно гонконгскому гриппу — А (H3N2).

«Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью — это наша такая психологическая реакция. И приходят за медицинской помощью тогда, когда бывает поздно, при тяжелом развитии», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

Она отметила, что никаких критических мутаций гонконгского гриппа не зафиксировано.

«Да, мутация есть, да, мы ее видим … но штаммовый состав и количество антигена, которое зашито в нашу вакцину, достаточно для того, чтобы защитить человека и от этого изменения в известном уже вирусе А H3N2», — приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко спрогнозировал, что пиковый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ будет наблюдаться с января по март 2026 года.

Есть ли угроза эпидемии

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, завкафедрой иммунологии и аллергологии клиники МНОИ МГУ Георгий Викулов в беседе с NEWS.ru исключил угрозу эпидемии гонконгского гриппа. Он заверил, что в России отсутствует угроза распространения эпидемии гриппа типа А. По словам вирусолога, увеличение числа заражений было прогнозируемым, сейчас, как он отметил, ситуацию контролирует Роспотребнадзор, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство.

Викулов уточнил, что превышение эпидемического порога остается незначительным, в связи с чем ограничительные меры не применяются. Их могут ввести в случае, если ситуация ухудшится, объяснил собеседник NEWS.ru.

«Специфических симптомов у гриппа А нет. Мы не рекомендуем самолечение, нужно обращаться к врачу за медицинской помощью, не назначать себе антибиотики», — резюмировал Викулов.