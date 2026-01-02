Оперативный штаб в Херсонской области организовал медпомощь и денежные выплаты пострадавшим в результате авиаатаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в поселке Хорлы. Об этом сообщает администрация региона..

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо установил размер единовременных выплат для пострадавших:

1,6 млн рублей полагается родственникам погибших. Эти деньги распределяются в равных долях между членами семьи;

627 тыс. рублей — гражданам, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью;

313,5 тыс. рублей — за легкий вред.

Согласно поручению губернатора, для установления и осуществления вышеперечисленных выплат финансы будут выделяться из резервного фонда. В администрации также перечислили необходимые для оформления заявления и документы.

Организованный оперативный штаб, помимо компенсаций и медицинской поддержки, решает и «другие неотложные вопросы»

О массированной атаке ВСУ по Хорлам в новогоднюю ночь 1 января Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства сравнил случившееся с сожжением Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, когда погибли десятки человек.

2 и 3 января в Херсонской области объявлен траур.

По данным Следственного комитета России, в результате случившегося погибли 27 мирных граждан, среди них — двое детей. Еще 31 человек был доставлен в больницу. В ведомстве возбудили уголовное дело по факту совершения теракта.

Список фамилий погибших опубликован на официальном сайте правительства региона. На данный момент установлены личности 12 человек. Идентификация тел продолжается.

2 января в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) призвали провести расследование обстоятельств удара, заявив, что случившееся «вызывает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права».