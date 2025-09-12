Спортсменов сборной России по вольной борьбе, которые приехали на чемпионат мира в Хорватию, несколько часов продержали на таможне в аэропорту Загреба. Об этом рассказал «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, назвав это «скотским отношением».

«Я в курсе, что над ребятами просто издеваются. <…> Это просто скотское отношение, учитывая, что у всех есть визы, паспорта. Руководство хорватской федерации тоже понимает все. Это просто демонстрация позиции», — высказал возмущение Мамиашвили.

Он прокомментировал информацию старшего тренера сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который написал в инстаграме*, что борцов Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова не выпускают из аэропорта.

«Надеюсь, все это делается не специально. Визы дали в последний день. В итоге в аэропорту Загреба не запускают в страну. Уже более пяти часов держат», — говорилось в сообщении.

Он добавил, что местная полиция приезжала в отель, чтобы проверить документы уже въехавших российских атлетов, а также для подтверждения, что они поселились именно там, где было заявлено.

Позднее Магомедов рассказал, что с задержанными на таможне «все благополучно решилось».

«Они на месте. Шесть часов не могли понять, что это просто борцы едут на чемпионат мира», — написал он.

Канал Baza отмечал, что вместе с тремя борцами на таможне держали главного тренера команды Дениса Царгуша. Он рассказал, что у борцов забрали документы и сказали ждать, объяснив все якобы проблемами с визой.

«Все живы-здоровы, слава богу. Сейчас все ребята направляются размещаться в гостиницу и проходить мандатную комиссию для участия в чемпионате мира», — сказал агентству Мамиашвили.

Президент ФСБР добавил, что у него рабочий настрой, «но не для эмоциональных комментариев».

«Тяжело принять»

ЧМ по борьбе пройдет в Хорватии с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступят на нем под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). В каждом виде борьбы будут разыграны медали в десяти весовых категориях. Всего будет тридцать комплектов наград.

В составе российской сборной 10 спортсменов, в том числе несколько олимпийских чемпионов, а также борцы, которые побеждали на чемпионатах мира и Европы, в том числе многократно.

В частности, Заурбек Сидаков родом из Северной Осетии, которого долго не выпускали из аэропорта, взял золото на Олимпиаде-2020 в Токио, а также является трехкратным чемпионом мира. Ахмед Усманов из Дагестана победил на ЧМ в Белграде в 2023 году и дважды, в 2024 и 2025 годах, стал чемпионом Европы.

Ранее в шенгенской визе отказали двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира Абдулрашиду Садулаеву, который из-за этого не сможет выступить в Загребе. В сборной его заменил Магомед Курбанов.

Садулаев, узнавший об отказе только в четверг, 11 сентября, признался, что ему было «тяжело принять» такой исход.

«Мы провели три серьезных сбора, подошли к чемпионату мира в полной боевой готовности, но история повторяется: вопрос с шенгенской визой так и не был решен. Это тяжело принять, ведь весь сезон мы готовимся именно к главным стартам», — высказался он.

Спортсмен пообещал продолжить бороться, «пока есть здоровье и энергия», пожелал удачи своему дублеру и всей команде, а также поблагодарил российское руководство, «которое до последнего пыталось помочь».

