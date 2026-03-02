Покончивший с собой в Москве бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов испытывал затяжную депрессию на фоне наркозависимости и финансовых проблем. В день смерти он разослал охранникам СМС, в которых писал о намерении свести счеты с жизнью. Что стало «спусковым крючком» и как Умар Джабраилов провел последние дни жизни — в материале RTVI.

По данным SHOT, затяжная депрессия считается основной версией случившегося. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что не нашли криминальной составляющей в смерти 67-летнего Джабраилова.

«Коммерсантъ» со ссылкой на знакомых экс-сенатора пишет, что подтолкнуть его к суициду мог «целый ряд обстоятельств». Помимо депрессии и состояния здоровья, называются проблемы с реализацией проектов, в том числе связанных со строительством, в новых регионах.

По утверждению источников “Ъ”, «спусковым крючком» стали события на Ближнем Востоке, которые экс-сенатор воспринимал весьма болезненно.

После того, как стало известно о суициде Джабраилова, его дочь Альвина опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что ее отец не совершал самоубийства, а его «заставили замолчать» из-за связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, а также с президентом США Дональдом Трампом. Живущая в Монако девушка объявила сбор средств на поездку в Россию на прощание с отцом.

Экс-адвокат Джабраилова Александр Карабанов заявил ТАСС, что самоубийство Джабраилова никак не связано с делом Эпштейна.

В декабре 2025 года фото Джабраилова нашли в материалах дела Эпштейна. Экс-сенатор подтвердил, что был знаком с Эпштейном, но заявил, что дружбы между ними не было. Позже он признал, что дружил с помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве финансисту.

Бывшая подруга экс-сенатора журналистка Ксения Собчак дала понять, что, по ее мнению, к самоубийству привела его наркозависимость.

«Только вдумайтесь, человек из чеченского села, без мамы, папы, один из 12 братьев добрался до Москвы! В те годы поступил (немыслимо) в МГИМО! Способный бизнесмен, смог очаровать все правящие элиты Москвы, заработать немыслимое количество денег, стать популярным на Западе, дружить с мировыми звездами… И потом такой слом, зависимость, и как итог, самоубийство. Безумно жалко его», — написала она.

Экс-адвокат Джабраилова Александр Карабанов заявил ТАСС, что экс-сенатор ранее проходил лечение от наркозависимости, но в последнее время не употреблял наркотические вещества. Mash также утверждает, что смерть бизнесмена не связана с передозировкой алкоголя или наркотиков. По сведениям канала, Джабраилов соблюдал мусульманский пост, поэтому был «чист» как минимум с начала Рамадана 17-18 февраля.

В помещении, где экс-сенатора нашли с огнестрельным ранением головы, не было ни спиртного, ни запрещенных веществ. В его окружении некоторые высказывают мнение, что резкий отказ от психоактивных веществ мог привести к тому эмоциональному состоянию, в котором он принял решение покончить с собой, пишет Mash.

Умар Джабраилов будет похоронен в чеченском селе Новые Атаги 3 марта, сообщили ТАСС в его семье.

СМС охранникам и видео с камеры наблюдения

Джабраилов не оставил предсмертной записки, сообщили ТАСС правоохранители. Однако о своих суицидальных планах он написал собственным телохранителям, пишут «Известия», SHOT и 112 со ссылкой источники.

СМИ показали записи с камеры наблюдения в коридоре элитного ЖК Vesper Tverskaya на 1-й Тверской-Ямской улице возле Садового кольца, где Джабраилов жил и где произошло самоубийство. На кадрах видно, как бизнесмен в верхней одежде покидает апартаменты — СМИ пишут, что он уехал на такси, а через пару часов вернулся и покончил с собой.

Также камера зафиксировала, как потом в апартаменты заходят несколько мужчин, предположительно, охранники. Спустя время на каталке вывозят человека под простыней в сопровождении врачей скорой.

По информации 112 и SHOT, Джабраилов перед гибелью поужинал в люксовом ресторане «Интерконтиненталь» на Тверской улице и вернулся домой на такси. В публикациях телеграм-каналов говорится, что по пути в ресторан он намекнул охранникам, что хочет совершить суицид, а по возвращении сказал, чтобы они оставили его одного.

Телохранители «внимательно следили» за бизнесменом и оперативно вызвали скорую, когда услышали звук выстрела, утверждает SHOT. По данным канала, после ранения Джабраилов прожил еще два часа. Бизнесмена отвезли в Боткинскую больницу, где врачи пытались его спасти, но безуспешно.

В январе 2025 года Умар Джабраилов стал гостем выпуска программы «Респиратор Бабушкина» на RTVI. О чем рассказал экс-сенатор — смотрите здесь.

Пистолеты Джабраилова

Собеседник «Известий» рассказал, что пистолет Luger Parabellum, который нашли рядом с телом, принадлежал Джабраилову, у которого, как утверждается, было на него разрешение. В то же время Daily Storm отмечает, что у экс-сенатора не было разрешения на оружие с 2017 года, когда у него забрали наградной пистолет Ярыгина после устроенной им стрельбы в потолок в столичном отеле Four Seasons рядом с Кремлем. Тогда у него нашли в номере неизвестный белый порошок, а суд позже оштрафовал его на 500 тыс. рублей.

В пресс-службе московского главка МВД тогда заявили, что Джабраилова не награждали пистолетом.

«Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принималось, в ГУВД по Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета», — сообщил ТАСС глава полицейской пресс-службы на тот момент Юрий Титов.

РИА Новости уточняет, что пистолет Ярыгина бизнесмен получил от ныне ликвидированного Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России). Агентство также подтвердило, что после скандала со стрельбой в 2017 году оружие у него изъяли.

Если в ходе доследственной проверки будет признано, что Джабраилов ушел из жизни добровольно, полиции предстоит выяснить происхождение оружия, которое у него находилось незаконно, указывает «Коммерсантъ».

Жаловался на одиночество и знакомился с девушками

По данным SHOT, Джабраилов в последнее время жил один в апартаментах Vesper Tverskaya и редко принимал гостей. До этого экс-сенатор проживал в московском отеле Four Seasons, где у него также были апартаменты. Его взрослые дочери живут за границей.

Как узнала Baza, пребывавший в депрессии Джабраилов регулярно, едва ли не каждый вечер, знакомился с молодыми девушками в соцсетях и мессенджерах и приглашал на свидания. Он также часто посещал врачей, особенно невролога, обследовался на инфекции и проверял печень.

«МК» пишет, что в контактах с приглашенными девушками Джабраилов предпочитал «задушевный разговор или даже молчание». При этом он мог «очень быстро отправить гостью домой без объяснений», говорится в статье.

«На консоли или на столике обычно стояла тарелка для второго блюда. А на ней — горка сами знаете чего. Вот и весь досуг», — рассказала на условиях анонимности одна из девушек, бывавшая в апартаментах экс-сенатора.

Mash пишет, что накануне самоубийства, около 19:00, бизнесмен написал своей подруге и пожаловался, что у него нет настроения.

«Этой зимой бизнесмен часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах. В последнее время у него было много проблем — личных, деловых и связанных со здоровьем. Экс-сенатор <…> переживал, что рядом нет близкого человека, а дочери редко его навещают», — сообщает канал.

Как сказано в публикации, Джабраилов регулярно проходил медобследования и нередко болел. Экс-сенатор утверждал, что у него не было своего жилья и что он около полугода снимал квартиру.

Примерно за месяц до самоубийства Джабраилов ездил с друзьями в Мекку, чтобы «помолиться и привести мысли в порядок», но после паломничества стал еще более подавленным, рассказывает Mash. Его занятием в последнее время было развитие соцсетей — он регулярно проводил встречи со своей командой, но часто менял ответственных людей.

Долги и блокировки счетов

Джабраилов испытывал финансовые трудности — незадолго до смерти ему как ИП заблокировали счета, последняя блокировка была в начале февраля, указывают СМИ. По данным «Спарк-Интерфакс», под ограничения попали его активы в ВТБ, Альфа-банке, Уралсибе, Озон-банке, Сбербанке и Т-Банке. В качестве возможных причин указаны неуплата налогов, сборов, пени или штрафа.

По сведениям Федеральной налоговой службы, за экс-сенатором числился долг в 40 тыс. рублей. Адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший интересы Джабраилова в судах, подтвердил «Ленте.ру», что у него были проблемы с налоговой.

«У него были некие сложности в том числе с налоговой, потому что он в последнее время инвестировал в ряд проектов, но, к сожалению, проекты результата ожидаемого не дали», — сказал он.

В то же время Mash пишет, что размер долгов Джабраилова мог достигать 1,5 млрд рублей. Как выяснил канал, в феврале 2020 года Джабраилов продал свою долю в бизнесе, которая составляла 71%, Владимиру Шупову, однако сам Шупов в 2024 году утверждал, что не является владельцем активов. К середине 2025 года задолженность бизнеса Джабраилова по налогам, страховым взносам и пеням превысила 190 млн рублей, утверждает Mash.