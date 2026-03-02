Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в гостинице в Москве, сообщили телеграм-каналы Mash, Baza и «112» в понедельник, 2 марта. О суициде предпринимателя, которому было 67 лет, также пишут РБК, РЕН ТВ и RT со ссылкой на источники.

По информации Mash и «112», Джабраилова нашли в одной из столичных гостиниц, рядом с ним лежал пистолет «Люгер» калибра 9 мм. Baza утверждает, что бизнесмена обнаружили с огнестрельным ранением головы в ЖК «Vesper Tverskaya» на Тверской улице. Как сообщается, к тому моменту он был жив, но находился без сознания и потерял много крови. По информации Baza, попасть в квартиру к экс-сенатору долго не удавалось, поскольку дверь была заперта изнутри.

Джабраилова госпитализировали «как неизвестного» в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники, пишет Mash. По информации Shot, бизнесмена доставили в Боткинскую больницу, реанимационные действия не помогли, и он скончался. Его пытались реанимировать не менее получаса, сообщает Mash.

После ранения Джабраилов «был жив еще около трех часов», утверждает Baza.

«Звук выстрела в ЖК „Vesper Tverskaya“ услышали в час ночи, бизнесмен скончался в больнице в районе 4 часов утра», — говорится в посте.

Перед смертью экс-сенатор не оставил записки, пишет Shot.

В связи со смертью Джабраилова Следственный комитет проводит доследственную проверку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем, произошедшее могут квалифицировать, как доведение до самоубийства, рассказал собеседник издания.

Адвокат Тимур Маршани рассказал Mash, что в последнее время Джабраилов был в депрессии и переживал неудачи в бизнесе в связи с «финансовым падением» на фоне «текущей ситуации».

«Он был очень яркой, незаурядной личностью. Я лично был с ним знаком. И, конечно, такая новость выбила всех из колеи», — сказал он.

У Джабраилова перед суицидом заблокировали счета ИП, отмечает Baza. По данным канала, первая блокировка произошла летом 2025 года из-за непредоставления налоговой декларации, а 20 февраля 2026-го часть других счетов его ИП заблокировали в разных банках из-за долга в размере 40 тыс. рублей. По состоянию на 2 марта на имя Джабраилова не оформлено ни одной действующей компании, сообщает агентство «Москва». На него зарегистрировано одно ИП, специализирующееся на оказании услуг по консультированию. Всего было 18 связанных с Джабраиловым компаний, одна из них — ООО «Иск «Аванти Стройгрупп» — ныне работает, ее некогда учредил сам предприниматель, однако 21 января на фирму была наложена приостановка по счетам.

В последнем публичном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Джабраилова, экс-сенатор высказался о военном конфликте Ирана с США и Израилем.

«Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой», — говорит он в ролике.

В последний раз Джабраилов заходил в Сеть в 00:05 2 марта, обратил внимание RTVI.

Mash напоминает, что Джабраилов уже пытался совершить суицид в 2020 году. Тогда предпринимателя госпитализировали и спасли.

В 2017 году Джабраилова исключили из «Единой России» после того, как он устроил стрельбу из пистолета в своем номере в отеле Four Seasons. Полиция нашла в его номере бутылки и неизвестный белый порошок. Суд тогда оштрафовал Джабраилова на 500 тыс. рублей по административной статье о хулиганстве и еще на 4 тыс рублей — по статье об употреблении наркотиков без назначения врача.

В декабре 2025 года фото Джабраилова нашли в материалах дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Экс-сенатор подтвердил, что был знаком с Эпштейном, но заявил, что дружбы между ними не было. Позже он признал, что дружил с помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл, которую обвиняют в пособничестве финансисту.