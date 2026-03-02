Бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве 2 марта, успел построить и потерять бизнес-империю, составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах президента, поучаствовать в громких скандалах и завести дружбу с мировыми знаменитостями. Чем был известен Джабраилов — в материале RTVI.

Бизнесмен и политик

Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил пушно-меховой техникум в Москве, в конце 70-х служил в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году окончил МГИМО. Как пишет «Лента.ру», в этом Джабраилову якобы помог генерал КГБ Филипп Бобков.

В 1989—1992 годах Джабраилов был представителем зарубежных компаний в Москве. В 1994—1996 — первым заместителем гендиректора СП «Интурист-Радамер гостиница и деловой центр». Позже бизнесмен возглавил группу «Плаза», под управлением которой находились гостиницы «Рэдиссон-Славянская» и «Россия», торговые комплексы «Смоленский пассаж» и «Охотный ряд», ЖК «Кунцево» и другие крупные объекты недвижимости.

В 2000 году Джабраилов выдвинулся в президенты России, заняв по итогам голосования последнее, 11-е, место. В 2004 году предприниматель оставил руководящие посты ГК «Плаза», которая к тому времени потеряла контроль над своими основными активами.

С 2004 по 2009 год Джабраилов представлял в Совете Федерации Чеченскую Республику. Он досрочно сложил полномочия, объяснив это тем, что «исчерпал себя в должности сенатора». Однако позже в интервью РБК Джабраилов заявил, что инициатива якобы исходила из Чечни, и он «ушел без вопросов».

«Мне сказали: “Старик, напиши заявление”. Я написал. Видимо, на тот момент так сложилась политическая ситуация с экономической составляющей», — пояснил политик.

Место Джабраилова в Совфеде занял Сулейман Геремеев. Джабраилов после ухода из верхней палаты вплоть до 2013 года был советником помощника президента России Сергея Приходько по международным делам. В 2015 году Джабраилов возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Экс-сенатор неоднократно проходил лечение от наркозависимости. В 2020 году он предпринял попытку суицида, но тогда его спасли врачи. В 2023 году Джабраилов сообщил в интервью Ксении Собчак, что не употребляет наркотики уже несколько лет.

Приписываемые связи с убийствами

В ноябре 1996 года в подземном переходе московской станции метро «Киевская» был убит американский бизнесмен, совладелец гостиницы «Рэдиссон Славянская» Пол Тейтум. Незадолго до гибели предприниматель обвинил Джабраилова, владевшего второй половиной доли в отеле, в угрозах убийством.

Тейтум конфликтовал с Джабраиловым, утверждая, что тот неправомерно занимает пост гендиректора «Славянской». Американец апеллировал к уставным документам совместного предприятия, по которым возглавлять отель должен представитель США.

Джабраилов, в свою очередь, утверждал, что Тейтум отправлял в США большую часть средств, которые зарабатывал расположенный в «Рэдиссон-Славянской» бизнес-центр, и имел крупные долги перед московскими властями. По словам Джабраилова, договориться с Тейтумом о распределения прибыли от деятельности бизнес-центра не удавалось.

Несмотря на жалобы в правоохранительные органы по поводу угроз, Тейтум не усиливал свою охрану, которая ходила только с газовыми пистолетами, и не носил купленный бронежилет, писал «Коммерсант». Британская Independent, напротив, утверждала, что Тейтум был окружен вооруженными охранниками, старался реже выходить на улицу и носил бронежилет.

За год до убийства Тейтуму закрыли доступ в «Рэдиссон Славянская», но он сумел захватить один из номеров с помощью 25 охранников и держал там осаду. За несколько месяцев до этого инцидента один из охранников бизнесмена получил ножевое ранение. Нападавший якобы потребовал передать Тейтуму, что ему «пора домой». Американец же заявил, что останется, «пока его не вынесут».

Охранники Тейтума рассказывали, что в день убийства ему поступил звонок, и по разговору «складывалось впечатление, что его кто-то упорно пытается вытащить на улицу поговорить». Спустившись в переход станции «Киевская», Тейтум был застрелен из автомата Калашникова. Убийца скрылся на «девятке», его примет никто не запомнил.

Знакомый Тейтума впоследствии заявил в программе журналиста Сергея Доренко, что смертельно раненый предприниматель якобы успел назвать заказчиком своего убийства мэра Москвы Юрия Лужкова. Тогдашний вице-премьер правительства Москвы Иосиф Орджоникидзе назвал эти заявления «ложью, клеветой и измышлениями», преподнесенными, однако, «очень талантливо».

Умара Джабраилова несколько раз допросили по делу об убийстве Тейтума. Причастность российского бизнесмена к покушению не была доказана, но ему запретили въезд в США. Убийство Тейтума осталось нераскрытым.

В начале 2000-х годов Джабраилова связывали с убийствами бывшего вице-президента по финансам, члена совета директоров банка «Первое ОВК» Людмилы Красногер и гендиректора крупнейшей на тот момент в Москве рекламной компании «Атор» Владимира Каневского, а также с покушениями на Иосифа Орджоникидзе.

Красногер пропала в 2001 году после отпуска, ее тело нашли в 2005 году замурованным в бетонном полу гаража возле станции метро «Рижская». Как писала «Лента.ру» со ссылкой на ГУБЭП, Красногер и Джабраилов якобы конфликтовали из-за афер бизнесмена с акциями московских банков.

Сам Джабраилов в 2025 году заявил, что заказчиками убийства Красногер якобы были Иосиф Орджоникидзе и акционер сети «Седьмой континент» Александр Занадворов. Расправа над Красногер якобы позволила Занадворову завладеть активами экс-сенатора. Джабраилов также обвинил Орджоникидзе и Занадворова в «заказе» покушений на него самого в 2001 году.

По делу об убийстве своего бизнес-партнера Владимира Каневского, застреленного в феврале 2002 года, Джабраилов проходил в качестве свидетеля. После гибели предпринимателя Джабраилов забрал свою долю из рекламной компании «Атор», которую возглавлял убитый. В результате фирма прекратила существование, а московский рынок наружной рекламы фактически перешел конкуренту «Атора» — компании News Outdoor, писал «Ъ».

В том же 2002 году в Москве был обстрелян бронированный автомобиль столичного вице-мэра столицы Иосифа Орджоникидзе. Стрелявшие скрылись на иномарке с поддельными милицейскими номерами. Позже машину обнаружили сгоревшей, а рядом было найдено тело двоюродного брата Джабраилова — Салавата.

Умар Джабраилов после случившегося покинул Россию, заявив, что опасается за свою жизнь и безопасность своих родственников. Он выдвинул версию, что покушение на Орджоникидзе было инсценировкой, и обвинил вице-мэра Москвы в организации убийства своего брата.

В 2008 году в Польше задержали подозреваемого в причастности к покушению на Орджоникидзе, но Варшава отказалась экстрадировать его. Польский суд решил, что задержанный — не тот человек, которого разыскивают в России.

Выборы президента России

В 2000 году Умар Джабраилов участвовал в выборах президента России, на которых впервые баллотировался Владимир Путин. Бизнесмена выдвинула инициативная группа избирателей созданного им же самим движения «Сила разума».

Во время избирательной кампании милиция обнаружила в одном из помещений Московской сельскохозяйственной академии фирму, которая занималась подделкой подписей в пользу Джабраилова. Было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация избирательных документов», позже его закрыли. В предвыборном штабе Джабраилова заявили, что не имеют отношения к обнаруженной фирме.

На выборах Джабраилов занял последнее место, набрав 0,8% голосов (78,5 тыс. голосов избирателей). В интервью Ксении Собчак в 2023 году Джабраилов заявил, что «власть не просила» его участвовать в выборах. По словам бизнесмена, своим выдвижением он хотел «призвать к совести клику алкоголиков <…> и наркоманов», а также показать, что «чеченцы не родились боевиками». Джабраилов назвал свое участие в кампании «гражданским поступком гражданина Советского союза, человека из СССР».

«Когда говорят: вот, последнее место [занял]… У меня не последнее место, я прикрыл тылы», — заявил он.

Предприниматель добавил в интервью, что, будучи кандидатом в президенты, голосовал за Путина.

Стрельба в отеле у Кремля

В августе 2017 года Джабраилов устроил стрельбу из наградного пистолета Ярыгина в номере отеля Four Seasons возле Красной площади. Пули пробили потолок, но никто не пострадал.

СМИ писали, что в ответ на требование полицейских положить пистолет на пол экс-сенатор заявил, что «без боя не сдастся». По другим данным, политик вел себя спокойно и не сопротивлялся. В номере Джабраилова нашли бутылки из-под спиртного, белый порошок и неизвестные таблетки.

В отношении экс-сенатора было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Джабраилов после инцидента утверждал, что в его номере не нашли «ничего криминального или противозаконного», в том числе порошка, «кроме, может быть, стирального». Бизнесмен заявил, что ведет здоровый образ жизни и не был пьян, что подтверждено результатами теста на алкоголь.

Однако, как писал «Коммерсант», специалисты Московского научно-практического центра наркологии обнаружили в организме Джабраилова следы кокаина. В итоге суд оштрафовал политика на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков.

По делу о стрельбе бизнесмен получил штраф в размере 500 тыс. рублей, пистолет у него изъяли. Прокуратура просила приговорить Джабраилова к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве после инцидента в Four Seasons заявили, что решения о награждении Джабраилова пистолетом не принималось, ведомство лишь оформило бизнесмену разрешение на хранение и ношение оружия. По данным РИА Новости, наградной пистолет Джабраилову был выдан в 2006 году приказом ныне ликвидированного Спецстроя.

После случившегося Джабраилова исключили из партии «Единая Россия», за «действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам».

Сам Джабраилов объяснил, что носил с собой пистолет «для самообороны», а стрельбу в гостинице начал «от отчаяния», выражая таким образом свой «бунтарский протест» против действий персонала. По словам экс-сенатора, руководство и служба безопасности отеля якобы хотели «выжить» его оттуда.

Позже Джабраилов привел другую версию причин стрельбы: он якобы безуспешно просил неких миллиардеров помочь одному «нуждающемуся» благотворительному фонду. После отказа у Джабраилова, по его словам, «все вскипело», и он «непроизвольно» выстрелил в потолок несколько раз.

Миллиардер также ссылался на свою контузию, полученную якобы во время участия в боевых действиях в Чечне.

«Я участник боевых действий, я офицер запаса. В Чечне воевал… И, видимо, это сработало, что не является, конечно, геройством», — говорил бизнесмен.

В интервью журналистке Ксении Собчак в 2023 году Джабраилов утверждал, что в чеченской войне не поддерживал сторону ни первого президента России Бориса Ельцина, ни сепаратистов, а «просто делал свое дело — занимался бизнесом» и помогал Чечне лишь гуманитарной помощью. В том же интервью Джабраилов рассказывал о своей наркозависимости. Говоря об инциденте в Four Seasons, экс-сенатор заявил, сославшись на «инсайдерскую информацию», что «вытащить» его из этой скандальной истории якобы поручил Владимир Путин (в 2017 году он возглавлял правительство). По словам Джабраилова, Путин «просто понял, что человек был в беде и это будет несправедливо». При этом Джабраилов отметил, что личного доступа к президенту России у него нет.

Дружба с Кадыровыми

В 2004 году Умар Джабраилов совершил малый хадж в Мекку вместе с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. За несколько дней до самоубийства экс-сенатор вспомнил о той поездке, выложив в соцсети совместное фото с Кадыровым-старшим.

«Это было время, когда многое решалось — и внутри людей, и вокруг них. Спустя годы я вновь вернулся на эту землю. Человек должен возвращаться туда, где проверяется его совесть», — написал Джабраилов.

В ноябре 2006 года Джабраилов, будучи сенатором Совфеда, публично предложил тогдашнему главе Чечни Алу Алханову уйти в отставку в пользу Рамзана Кадырова, который возглавлял правительство республики. Джабраилов отметил, что, «как друг» Кадырова, считает необходимым «пойти навстречу пожеланиям чеченского и российского народов, выйти с инициативой о смене президента Чечни».

В пресс-службе Алханова заявили, что тот «не видит оснований для досрочной отставки и пробудет на посту до конца отведенного конституцией срока», то есть до 2008 года. Однако в феврале 2007-го Алханов все же попросил президента России Владимира Путина о другой должности и был переведен на пост замминистра юстиции. Президентом Чечни после этого стал Рамзан Кадыров.

В интервью Ксении Собчак Джабраилов рассказывал, что давал Кадырову клятву в дружбе «в святом месте», но дважды не сдержал перед ним свое обещание завязать с наркотиками. В интервью RTVI в 2025 году бизнесмен рассказал, что лично извинился перед главой Чечни за то, что «в свое время не хватило силы воли как-то побороть свою болезнь».

Романы со звездами и связи с Эпштейном

В начале 2000-х годов Умар Джабраилов три года встречался с Ксенией Собчак. После самоубийства бывшего возлюбленного журналистка написала теплый пост о нем, назвав Джабраилова «мужчиной московской мечты».

«Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита…», — написала Собчак.

По ее словам, Джабраилов был сложным и «мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым» человеком.

Бизнесмену приписывали романы с топ-моделями Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер, актрисами Шэрон Стоун и Орнеллой Мути. Сам он не вдавался в подробности своих отношений со знаменитостями, признавая лишь, что общался или дружил с некоторыми из них.

В конце 2025 года имя Джабраилова вспыло в опубликованных Минюстом США материалах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В файлах обнаружилась фотография Джабраилова с голым торсом и его переписка с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл, датированная маем 2001 года. В письме Джабраилов выражал желание встретиться с Максвелл, когда она приедет в Москву.

Экс-сенатор предположил, что оказавшееся в файлах Эпштейна фото было сделано во время занятий по карате в 1990 году, но не вспомнил, где именно. Он подтвердил подлинность переписки с Максвелл, заявив, что дружил с ней и отдыхал в совместных компаниях в Европе. С самим Эпштейном Джабраилов, по его словам, был знаком, но не не общался и не поддерживал дружеских отношений с ним.

Летом 2025 года Джабраилов прокомментировал вердикт суда присяжных в отношении американского рэпера Шона Комбса (P. Diddy) по делу о торговле людьми и их перевозке для занятия проституцией. Экс-сенатор назвал музыканта своим «когда-то близким другом», однако подчеркнул, что сам занимает сторону «закона и чести». Джабраилов также выразил надежду, что Комбс «найдет силы на искреннее раскаяние перед всеми».