Электронная техника в России может подорожать на 5 тыс. рублей после введения технологического сбора, заявил экономист, бывший замминистра финансов Олег Вьюгин в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Ну, на 5 тысяч штука [подорожает]. Пока, во всяком случае, сказали, что этот сбор составит 5 тысяч, может быть, побольше», — сказал Вьюгин.

Новый сбор

2 июля министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил на «правительственном часе» в Совете Федерации, что власти могут ввести промышленный сбор в отдельных особо важных отраслях промышленности, в том числе в микроэлектронике и радиоэлектронной промышленности. Собранные средства планируется направить в специальные фонды на поддержку данных отраслей.

Алиханов заявил, что введение сбора не окажет «существенного влияния на конечную стоимость промышленной продукции»: такое влияние оценивается «в процент от стоимости продукта».

10 ноября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что власти определились с механизмом технологического сбора, и поправки в закон о промышленной политике внесены на рассмотрение правительства.

Так, новый сбор будут платить и импортеры, и внутренние производители соответствующей продукции. При этом производители смогут получить отраслевые меры поддержки, если будут отвечать критериям локализации.

Технологический сбор планируется ввести с 1 сентября 2026 года. Ставка будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и в том числе будет зависеть от ее стоимости. Предполагается, что максимальная фиксированная ставка не превысит 5 тыс. руб.

В Минпромторге уточнили, что технологический сбор в промышленности планируется вводить в два этапа. На первом он затронет готовые изделия электронной и радиоэлектронной отраслей (в том числе ноутбуки и смартфоны), на втором — электронные компоненты.

Цель введения нового сбора — укрепление технологического суверенитета России, подчеркнули в ведомстве.

Министерство финансов сообщило, что доходы бюджета от введения техсбора составят 218 млрд рублей в 2026-2028 годах.