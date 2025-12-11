По уточненным данным, в результате взрыва в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) погибли два человека, в том числе малолетняя девочка, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный СК. Ход расследования на контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Что произошло

В пресс-релизе СК говорится, что ЧП произошло в четверг, 11 декабря, в «одном из университетов Перми», который арендовали юридические лица для проведения испытаний оборудования.

По версии следствия, во время испытательных работ механического оборудования в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда (экспериментальная установка для изучения течения жидкостей и газов). По предварительным данным, деталь не выдержала нагрузки и произошло ее разрушение.

«Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления», — сообщили в СК, передает ТАСС.

В результате погибли мужчина и восьмилетняя девочка. Еще три человека пострадали. Shot пишет, что у них закрытые черепно-мозговые травмы.

Причины ЧП

В пресс-службе ПНИПУ сообщили, что причиной происшествия стало разрушение колеса турбины на стенде с научным оборудованием.

«Фрагменты колеса пробили защитные конструкции», — говорится в сообщении.

Другие объекты инфраструктуры университета не пострадали, сказано в пресс-релизе Пермского политеха. В вузе заверили, что угроз другим сотрудникам и студентам нет.

В пермском министерстве территориальной безопасности заявили, что в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.

Mash утверждает, что во время испытаний произошел разрыв металлического диска. По данным телегрм-канала, его раскрутили в гидродинамическом стенде «до космической скорости» — около 7,9 км/с. Как пишет Shot, из-за этого двери в лаборатории «снесло ударной волной».

В пресс-службе ПНИПУ сообщили, что инцидент произошел в отдельно стоящем от вуза здании. По данным Shot, речь идет о двухэтажном сооружении одного из корпусов университета на улице Академика Королева. 59.RU пишет, что это пристройка к корпусу Аэрокосмического факультета.

Что известно о погибших

В ПНИПУ сообщили, что при аварии погибли руководитель предприятия, изготовившего образец для испытаний, и его несовершеннолетняя дочь. Мужчина не был сотрудником университета. По данным 59.RU, речь идет о 41-летнем директоре завода «Анкос» Константине Солдатове. По одной из версий, он взял свою дочь на первый запуск установки.

Завод «Анкос» занимается производством задвижек и запорной арматуры. Производственные площадки предприятия представлены в Пермском крае: литейный участок — в городе Краснокамск, механо-сборочный — в Лысьве.

В Пермском политехе выясняют причины нахождения несовершеннолетней дочери погибшего на территории университета.

«В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — сообщили в пресс-службе вуза.

Среди пострадавших — два сотрудника предприятия 64 и 37 лет, их состояние оценивается как средней степени тяжести, оба в стабильном состоянии, сообщили в ПНИПУ. Еще один пострадавший отказался от госпитализации, говорится в сообщении.

Ректор университета Антон Петроченков выразил соболезнования в связи с произошедшим.

«От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводит его слова пресс-служба ПНИПУ.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину. Местная прокуратура также проводит проверку по факту случившегося.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия, следователи и криминалисты изъяли предметы и объекты, имеющие значение для следствия. По уголовному делу назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.