В лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета произошел взрыв гидродинамического стенда, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным «112», в результате ЧП погибло двое человек, в том числе ребенок. Кроме того, как пишет телеграм-канал, пострадали трое. На месте работают экстренные службы.

SHOT отмечает, взрыв прогремел в двухэтажном здании одного из корпусов университета на улице Академика Королева. По данным канала, четыре человека пропали без вести.

В 2009 году Пермский национальный исследовательский политехнический университет вошел в число 12 российских ВУЗов, получивших статус «национальный исследовательский университет», в качестве приоритетных направлений развития в рамках программы исследовательского университета определены: авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии, добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых, наноиндустрия и урбанистика.

Сейчас ВУЗе ежегодно обучаются более 20 тысяч студентов, более 700 аспирантов и докторантов. Каждый год университет выпускает свыше 4 500 специалистов с высшим образованием. За 60 лет университет подготовил более 130 тыс. специалистов с высшим образованием.