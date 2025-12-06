В центре Иркутска около 150 предпринимателей вышло на митинг против повышения налогов для малого и среднего бизнеса, сообщает телеграм-канал «БГ Иркутск». Также они записали обращение к президенту России Владимиру Путину.

Мероприятие, организованное главой «Ассоциации предпринимателей Иркутской области» Михаилом Ожигановым, прошло на площади Труда под лозунгом «За Родину! За Победу! За развитие! За Путина!». Организаторы заявили об акции как о всероссийской — по видеосвязи к ней подключились предприниматели из Новосибирска, Челябинска, Удмуртии и Томска.

На плакатах, с которыми вышли предприниматели, были следующие надписи: «Рост налогов = конец МСП = рост безработицы», «Не уничтожайте МСП как класс, на нас держится Родина», «Мы за президента, президент — за нас», а также «Повышение налогов — обнищание народа».

Участники выступили с критикой планов правительства по масштабному повышению сборов и тарифов в 2026 году. При этом они записали открытое обращение к Путину, попросив его не дать уничтожить малый бизнес, а также воспользоваться правом вето или другими законными механизмами для пересмотра закона о повышении налогов.

«Мы те, кто <…> верит в слово “Родина” как в делового партнера. Сегодня эта вера умирает молча, без суда и права запретить действовать. Нам подписан смертный приговор в тишине кабинетов, без нас. <…> Наша рентабельность — это слезы на графиках, которые никто не видел. <…> Наш крик из регионов тонет в гробовой тишине положительной динамики», — заявил один из участников, обращаясь к главе государства.

Также предприниматели попросили президента «остановить эту тихую бюрократическую казнь, пока в наших городах горит свет цехов и мастерских». Кроме того, они возмутились тем, что чиновники поступают «наперекор» словам президента.

Участвовавшая в митинге предпринимательница Евгения Колесникова заявила, обращаясь к главе государства, что Конституция дает гражданам право на занятие бизнесом: «Вы — гарант Конституции. Не дайте уничтожить малый бизнес в России».

Другая участница, Ксения Прима, попросила президента вмешаться в ситуацию: «Владимир Владимирович, мы понимаем, что вы заняты, но просим вас подключиться и не оставить на произвол ключевой сектор экономики!».

Еще одна — предпринимательница Ольга Суханова — поблагодарила депутатов от «Справедливой России» и КПРФ за отказ голосовать за соответствующий законопроект.

По данным «БГ Иркутск», всего в митинге приняли участие 150 человек. Как пишет «Сибирский новостной», организаторы акции также направили письмо на имя губернатора региона Игоря Кобзева, в котором заявили, что бюджет региона в 2025 году недополучил более 37 млрд рублей, в том числе и по налогам.

«Многократное увеличение налоговой нагрузки приведет к вынужденному закрытию малых предприятий Иркутской области, уходу в теневой сектор экономики, безработице, сокращению доходов населения. В связи с уменьшением спроса на коммерческую недвижимость произойдет снижение стоимости аренды, где крупные торговые сети смогут диктовать свои условия, фактически вынуждать собственников снижать арендную плату до нерентабельных значений», — приводит издание отрывок из обращения представителей бизнеса.

Авторы письма считают, что такая ситуация может привести к тому, что коммерческие помещения перестанут использоваться в предпринимательской деятельности, и это «создаст дополнительный фактор к социальному возмущению».