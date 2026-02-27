Лазерное оружие есть во многих странах, включая США и Россию («Пересвет»), однако его не часто применяют на поле боя из-за погодных условий и проблем с размещением аккумуляторов, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это не универсальное оружие. Так что применяют его не так масштабно, как некоторым бы хотелось», — отметил он.

По его словам, лазер не работает в дождь, туман или пыль. Кроме того, для него нужны мощные аккумуляторы, способные генерировать достаточное количество энергии для выстрела лучом. Он пояснил, что такие элементы питания очень большие и тяжелые, размещать их на поле боя затруднительно.

«Американцы пытались размещать аккумуляторы на кораблях, на самолетах, но получается не очень», — резюмировал он.

Комплекс российского лазерного оружия «Пересвет» способен обнаруживать и поражать цели на расстоянии до 200 км, а также выводить из строя их оптику или причинять фатальные повреждения.

В 2022 году вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения «Задира». По его словам, если «Пересвет» «ослепляет» цель, то современные системы могут прожигать объекты.

Помимо России и США, лазерные вооружения имеются у Китая, Великобритании и Израиля. В 2024 году экс-командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Сухаревский сообщил, что у Киева есть лазерное оружие «Трезубец», способное поражать самолеты на высоте свыше 2 км.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что Министерство обороны США использовало высокоэнергетический лазер против беспилотника, принадлежавшего Министерству внутренней безопасности. Инцидент произошел над небольшим приграничным городом рядом с Эль-Пасо (штат Техас). После этого Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство в данном районе.

Это уже второй случай за месяц. Ранее сотрудники таможенной и пограничной службы США применили высокоэнергетический лазер против металлического воздушного шара, приняв его за дрон. В обоих случаях использование лазеров происходило без одобрения FAA, что, как считают эксперты по авиационной безопасности, нарушает законодательство.