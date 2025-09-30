Поздно вечером 28 сентября в селе Николаевка под Таганрогом автомобиль Mercedes-Benz врезался в частный дом, писали местные телеграм-каналы. На следующий день канал «112» сообщил, что машиной якобы управляла Анастасия Цапок — дочь криминального авторитета Сергея Цапка, а в салоне, по данным, находился ее молодой человек — сын прокурора Таганрога.

По данным телеграм-канала SHOT, автомобиль двигался со скоростью 136 км/ч при разрешенных 60 км/ч. Как сообщали местные каналы, в результате удара в доме были разрушены две комнаты. В момент происшествия в доме находился пенсионер, который, по счастливой случайности, не пострадал — на момент удара он находился на кухне.

Телеграм-канал Mash сообщал, что молодые люди на месте ДТП вели себя неадекватно и не могли внятно объяснить причину аварии. По данным издания, они угрожали сотрудникам ГИБДД «позорными увольнениями» и другими проблемами.

«Она угрожала тем, что у нее известный папа, вела себя крайне вызывающе и говорила, что всех уволят, если только ей что-то сделают», — рассказали сельчане Инфо24.

Телеграм-каналу Baza очевидцы происшествия рассказали, что сын прокурора сразу после аварии якобы подошел к Цапок со словами «Малышка, ты так классно ехала» и поцеловал ее.

Участников ДТП отправили на медицинское освидетельствование. Как сообщили источники Baza, экспертиза подтвердила, что Цапок находилась в состоянии алкогольного опьянения. О возможном наличии наркотических веществ в ее крови информация пока не поступала.

Девушку привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Согласно статье 12.8 КоАП, ее могут лишить прав на максимальный срок — два года.

По подсчетам Mash, общая сумма ущерба от ДТП может составить более 11 млн. рублей. В частности, около 3 млн рублей потребуется на восстановление Mercedes, не менее 5 млн рублей — на ремонт дома. Паблик отмечает, что страховая выплата за разбитый автомобиль маловероятна, так как водитель был в нетрезвом состоянии.

Что известно об Анастасии Цапок

Как отмечает SHOT, Анастасия Цапок, которой сейчас 25 лет, получила Mercedes в подарок на совершеннолетие. До аварии у девушки было около 200 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Анастасия Цапок ведет роскошный образ жизни, путешествуя по престижным курортам, таким как Дубай и Канарские острова, и размещаясь исключительно в отелях высшего класса.

По данным источников SHOT, несколько лет назад она приобрела львенка стоимостью около 80 тысяч рублей. Несмотря на значительное наследство, оставленное отцом, весной этого года она обращалась за микрозаймами. Официально девушка нигде не работает.

Кто такой Сергей Цапок

Сергей Цапок возглавлял организованную преступную группировку, которая действовала в кубанской станице Кущевская на протяжении более десяти лет. Согласно материалам уголовного дела, жертвами банды стали как минимум 19 человек.

Громкое дело получило широкую огласку после жестокого убийства семьи фермера Сервера Аметова в 2010 году, где погибли 12 человек. Этот инцидент привел к задержанию и последующему осуждению всех участников ОПГ на длительные сроки заключения.

Сергей Цапок умер в краснодарском следственном изоляторе в 2014 году, причиной смерти стал инсульт. Летом 2025 года стало известно, что его сожительница Анжела Мария Оделин-Феррер подала иск о снятии ареста с трех своих автомобилей: Audi Q7, Audi A8 и Nissan X-Trail.

Общая стоимость этого автопарка на вторичном рынке оценивается в 2 млн рублей. Арест был наложен в рамках уголовного дела Цапка по ошибке — следствие ошибочно посчитало ее законной супругой.