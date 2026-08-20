Венгерская партия «Фидес» допустила закрытие ради создания обновленной политической силы, потому что восприняла поражение на парламентских выборах как угрозу своему существованию. Об этом RTVI заявил депутат парламента Сербии, политолог Александр Павич.

По его словам, новое руководство Венгрии «с молниеносной скоростью, при помощи и поддержке Брюсселя, демонтирует все опоры недавней власти», и это могло поставить перед руководством «Фидес» вопрос «не только политический, но и экзистенциальный».

Павич считает, что размышления партии о возможности закрыться и создать новую структуру — более приемлемый вариант, чем уничтожение «Фидес» выигравшими выборы политическими противниками во главе с действующим премьером Петером Мадьяром.

«Все равно лучше, чтобы это сделала сама “Фидес”, а не ее враги. Все это говорит не только о масштабе поражения “Фидес”, но и о внутреннем и внешнем давлении, оказываемом на нее. Хуже всего смириться с судьбой и ждать палача — либо из Будапешта, либо из Брюсселя», — констатировал сербский политолог.

Партия, потерпевшая тяжелое поражение на выборах 12 апреля и перешедшая в оппозицию, сейчас проводит масштабную внутреннюю оценку своей работы. Руководство поручило всесторонне изучить состояние организации и представить доклад к сентябрю 2026 года.

Параллельно члены «Фидес» заполняют конфиденциальные опросные листы. В них спрашивают не только о причинах провала, но и о том, стоит ли распустить партию и создать вместо нее новую политическую силу. Предусмотрена и возможность оставить личное сообщение бывшему премьер-министру Виктору Орбану.

Среди возможных причин неудачи в анкете названы отрыв партии от повседневных проблем граждан и недовольство экономической ситуацией в стране.

Членов партии также просят оценить, не была ли предвыборная кампания чрезмерно негативной и не подорвала ли она доверие избирателей. Отдельный блок вопросов касается того, была ли кампания и программа победившей партии «Тиса» эффективнее, а также нужен ли самой «Фидес» более прямой, современный и позитивный тон в общении и работе в оппозиции.

Наиболее острый блок анкеты касается будущего партии. Респондентам предлагают выбрать между полным обновлением и омоложением «Фидес», созданием нового правого движения или самым радикальным сценарием — ликвидацией нынешней партии и формированием на ее месте новой право-консервативной силы с новым поколением политиков.

В опросе также оценивается перспективность ряда известных фигур в качестве возможного лидера. Среди них — бывший министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, который после ухода из парламента возглавил направление в BYD, а также Гергей Гуляш, Тибор Наврачич, Янош Лазар и экс-премьер Виктор Орбан.

При этом сам факт проведения оценки пока не означает, что решение о трансформации или роспуске партии уже принято. Речь идет о комплексном анализе коммуникаций, региональных структур, кадрового состава и дальнейшей стратегии, а вариант с ликвидацией «Фидес» — лишь один из нескольких рассматриваемых.

Руководитель пресс-службы «Фидес» Берталан Хаваши подтвердил, что процесс идет, но подчеркнул, что его не стоит называть отдельным внутренним расследованием. По его словам, это часть общей оценки организационного, инфраструктурного и кадрового состояния партии, а мандат на ее проведение Лазар получил от председателя партии и президиума.

После того как доклад будет готов к сентябрю 2026 года, президиум «Фидес» рассмотрит его результаты и, как заявляет сама партия, примет необходимые организационные, кадровые и структурные решения. Хаваши отметил, что цель — сделать «Фидес» «ясной, единой, решительной и последовательной» партией, способной эффективно противостоять оппозиционному движению Петера Мадьяра.

На фоне этих процессов рейтинг «Фидес» продолжает снижаться. Согласно свежему опросу социологической компании Medián, опубликованному изданием HVG, партию поддерживают 19% всего населения, 22% тех, кто определился с выбором, и 23% тех, кто твердо намерен голосовать.

Партия, ранее располагавшая конституционным большинством в парламенте, сейчас находится на одном из самых низких уровней поддержки за последние годы. Предвыборный прогноз Medián в свое время оказался близок к итоговым результатам апрельских выборов, хотя до голосования представители правительства Орбана публично критиковали методику этой социологической службы и ставили под сомнение ее профессиональную репутацию.