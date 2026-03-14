Полиция Абу-Даби задержала 45 человек из разных стран за съемку и иранских атак и публикацию этих видео в соцсетях, передает Khaleej Times. Задержанных обвинили в распространении неточной информации, которая может вызывать панику и слухи среди населения.

В отношении задержанных приняты необходимые правовые и административные меры, заявили в полиции. Власти Абу-Даби предупредили, что внимательно отслеживают контент в соцсетях, и призвали получать информацию только из официальных источников.

Кроме того, генпрокурор ОАЭ Хамад Саиф Аль Шамси распорядился арестовать 10 иностранцев, обвиняемых в публикации видео перехвата иранских ракет и распространении нейросетевых роликов. На сгенерированных ИИ кадрах изображались удары по известным достопримечательностям Эмиратов, обломки снарядов, крупные пожары в различных районах страны. В некоторых видео говорилось о якобы разрушении военных объектов, а инциденты в других странах выдавались за случившиеся в ОАЭ.

Генпрокурор ОАЭ отметил, что подобные действия грозят лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере не менее 100 тыс. дирхамов (более 2 млн рублей). Среди арестованных граждане Египта, Филиппин, Вьетнама, Пакистана, Ирана, Бангладеш, Камеруна, Индии и Непала. Обвиняемые направлены на срочное судебное разбирательство, пишет Khaleej Times.

Ранее полиция Дубая предупредила, что в ОАЭ запрещено «распространение слухов, ложной информации или любого контента, который противоречит официальным заявлениям, может взывать панику, угрожать общественной безопасности, порядку или здоровью». Помимо этого, правоохранители призвали не публиковать снимки критически важных объектов. Их защита «является национальной обязанностью, которая помогает обеспечить безопасность общества», отметили в полиции. Согласно законодательству ОАЭ, нарушителям грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере 200 тыс. дирхамов, если фейки настраивают общественность против госорганов либо распространяются во время кризисов и стихийных бедствий. Иностранцам также грозит депортация.

Аресты туристов в Дубае

12 марта правозащитная организация Detained in Dubai сообщила, что 21 человеку предъявлены обвинения в Дубае из-за видеороликов и сообщений, касающихся иранских обстрелов. В числе обвиняемых оказался 60-летний гражданин Великобритании. По данным The Telegraph, мужчина снимал на видео иранские ракеты над городом.

По словам гендиректора Detained in Dubai Радхи Стирлинг, мужчина по первому требованию удалил видео со своего телефона, но ему все равно предъявили обвинение по законодательству ОАЭ о киберпреступлениях. МИД Британии оказывает поддержку семье задержанного, передает «Би-би-си».

По данным Financial Times, сотрудники служб безопасности также допрашивали администраторов групп в WhatsApp (принадлежит Meta*) на предмет распространения в личных сообщениях информации о дроновых атаках на Дубай.

Посольство Великобритании в ОАЭ на своей странице в X предупредило соотечественников о серьезных последствиях за фото- и видеосъемку последствий ударов, а также правительственных и дипломатических объектов. Аналогичное предупреждение опубликовало генконсульство России в Дубае.

«Оптимисты (авантюристы) , конечно, могут увидеть в этом возможность получить бесплатное жилье с трехразовым питанием, а также персональный “эвакуационный рейс” вне очереди. Однако мы настоятельно не рекомендуем проверять этот сценарий на практике. Лучше снимайте видео с котиками», — говорится в сообщении российской дипмиссии (стиль сохранен).

Иностранцев предупредили об опасности «невинных ошибок»

Глава Detained in Dubai отметила, что законы о киберпреступности в ОАЭ «одни из самых строгих в мире». Несмотря на то, что обвинения «звучат крайне расплывчато», на бумаге они «серьезны».

Как пояснила Стирлинг, по закону о киберпреступлениях обвинения грозят не только тому, кто первым разместил запрещенный контент, но любому, кто его редактирует, репостит или комментирует. За множественные репосты и комментарии может последовать несколько обвинений и приговоров по совокупности, предупредила правозащитница.

«Из-за одного видео десяткам людей могут быть быстро предъявлены уголовные обвинения. <…> Иностранцам необходимо понимать: то, что в других странах может казаться нормальным поведением в социальных сетях, в ОАЭ может привести к аресту», — подчеркнула она.

По словам Стирлинг, в некоторых случаях под подозрения в угрозе нацбезопасности можно попасть еще до установления всех фактов.

«Это может означать доставку в специализированные центры уголовного розыска для допроса и длительное содержание под стражей в учреждениях, известных нарушениями прав человека и пытками. В периоды региональной напряженности <…> невинные ошибки могут быстро перерасти в крайне серьезные и опасные ситуации для иностранцев», — заявила она.

Госминистр ОАЭ Лана Нуссейбе, комментируя «Би-би-си» задержания иностранцев, указала на необходимость соблюдения местных законов. Она также добавила, что съемка иранских атак подвергает опасности самих авторов видео.

Посол ОАЭ в Великобритании Мансур Абулхул назвал Эмираты «очень безопасной страной». По его словам, власти рекомендуют людям не снимать видео атак, чтобы их «не задели падающие обломки».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена