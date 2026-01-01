Вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться улучшения материального положения предпенсионеров и пенсионеров ставят своей целью в 2026 году депутаты фракции СР. Об этом сообщил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«В весеннюю сессию 2026 года хотелось бы добиться хотя бы какого-то послабления для пенсионеров: либо добиться возврата прежнего пенсионного возраста (55 лет — для женщин и 60 — для мужчин), либо для предпенсионеров расширить возможности для выхода на пенсию, либо дать возможность получать пенсию в более высоком размере», — сказал Гартунг.

Реализация задуманного, по его словам, возможна с принятием поправок в Налоговый кодекс.

«У нас есть несколько вариантов решения этой проблемы — налоговые законы. Мы понимаем, что снижать пенсионный возраст, повышать пенсии возможно только в растущей экономике. А экономика у нас не растет, основная причина — неправильное налоговое законодательство», — заявил он.

По словам Гартунга, следует «налоговое бремя перенести с отраслей, создающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, на отрасли, которые качают природную ренту или которые создают финансовую инфраструктуру — те же банки».

«Нужно повысить ставку налога на прибыль для банков с 25% до 35%. И в полном объеме изымать природную ренту, а для этого нужно вводить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. И изымать больше налогов через нефтяную ренту, через вывозную таможенную пошлину. Таким образом, мы снизим цены внутри страны на нефть, которая поступает на нефтеперерабатывающие заводы. И, соответственно, нам не нужно будет отрицательные акцизы возвращать. Мы тем самым сбалансируем рентабельность нефтяных компаний, которая сегодня зашкаливает», — рассказал глава комитета Госдумы.

Еще одно направление работы — обеспечение финансовыми ресурсами отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет и обороноспособность страны.

«Для этого нужно либо добиться снижения ключевой ставки, либо, может быть, в законе о цифровом рубле прописать проведение эксперимента по финансированию этих отраслей через цифровой рубль», — пояснил Гартунг.

По его мнению, «в целом нужно продвигать через цифровой рубль финансирование именно отраслей, которые повышают производительность труда».

«Мы обязательно предложим на обсуждение Госдумы эти три темы, которые, я думаю, будут в 2026 году очень актуальными», — заявил Гартунг.