Российские военные блогеры сообщили о снятии с должности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным операциям генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Официального подтверждения этой информации не поступало. Что известно — в материале RTVI.

Об отставке Ахмедова в частности сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов. «Военный осведомитель» пишет, что возможной причиной отставки генерала стали атаки российских войск в районе города Доброполье в Донбассе, которые, как утверждается, «давали минимальный результат при тяжелых потерях в людях и технике».

Автор военного канала «Романов Лайт» Владимир Романов 27 декабря сообщил со ссылкой на военную контрразведку, что в отношении Ахмедова проводится проверка.

В мае 2024 года Рогов и военные блогеры сообщали о снятии Сухраба Ахмедова с должности командующего 20-й общевойсковой армией. Официально эта информация не подтверждалась. Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука тогда писал, что генерала отстранили от командования якобы за то, что вверенный ему личный состав был «накрыт ударом» в одном из тыловых районов ЛНР.

В июне 2023 года «Рыбарь» и другие военные телеграм-каналы сообщили, что военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии, которую тогда возглавлял Ахмедов, попали под удар ракет HIMARS в районе города Кременная в ЛНР, ожидая командира на плацу в течение двух часов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В ноябре 2022 года военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командующим которой тогда был Ахмедов, пожаловались губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на «большие неоправданные потери» личного состава и техники в боях за село Павловка в Донбассе.

Глава региона поручил проверить эту информацию, допустив, что это может быть «вбросом со стороны украинских спецслужб». Позже Кожемяко сообщил со ссылкой на боевых командиров морпехов, что упомянутые в жалобе потери среди приморцев «значительно преувеличены».

Минобороны России также не подтвердило данные о якобы высоких потерях. В ведомстве заявили, что потери морпехов за время наступления на угледарском направлении «не превышают 1% боевого состава».

В июле 2025 года глава Дагестана Сергей Меликов поздравил Сухраба Ахмедова с присвоением ему звания Героя России. Меликов назвал генерала «боевым командиром, который не прячется за чужими спинами и всегда рядом со своими подчиненными». Глава региона отметил, что «особенно ярко» Ахмедов проявил себя на курском направлении.