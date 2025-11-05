Италия действительно вышла на второе место среди торговых партнеров России в Евросоюзе, а товарооборот между странами даже немного подрос. Однако он не сравним с тем, что было «в лучшие времена». Об этом в специальном интервью RTVI рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Да-да, это правда. Но представляете: раньше мы экспортировали в Россию 11 миллиардов, а сейчас 3,5 миллиарда евро. То есть мы на втором месте [после Германии], но со слезами», — признал Витторио Торрембини.

По словам Торрембини,» в хорошие, самые лучшие времена товарооборот был 28 миллиардов», в этом году он составит примерно 5 миллиардов евро.

«Из этих 5 миллиардов 3,5 миллиарда — экспорт из Италии, а 1,5 миллиарда — экспорт России в Италию. И все же это чуть-чуть больше, чем в прошлом году, то есть товарооборот все-таки даже подрос. Причина в том, что некоторые отрасли не смогли бы здесь, в России, импортозаместить, и некоторые наши фирмы обнаружили себя в более благоприятной ситуации. В основном это стройматериалы и мода», — рассказал RTVI глава GIM Unimpresa.

Как отметил собеседник RTVI, из-за «давления на уровне Евросоюза» у Италии «нет большой возможности делать исключения» каких-то товаров из-под санкций.

«Но тем не менее, могу сказать, что с Италией отношения более теплые, чем с другими странами. <…> Итальянские чиновники прекрасно всё понимают, даже больше, чем они потом будут говорить на публике. Некоторые стараются помогать. Иногда получается. Были случаи, когда наше министерство могло скорректировать санкции в отношении России, исключить какие-то товары из-под них, но таких случаев было немного», — заключил Витторио Торрембини.