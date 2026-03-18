Юрист и бывший член Общественной палаты России Илья Ремесло, инициировавший возбуждение нескольких уголовных дел против Алексея Навального, с вечера 17 марта начал публиковать посты с резкой критикой президента России Владимира Путина и военной операции. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поговорил с Ремеслом и убедился, что того не взломали. Генерал призвал выяснить, не попал юрист в заложники. Подробности — в материале RTVI.

Алаудинов рассказал в своем телеграм-канале, что созвонился с Ремеслом и тот подтвердил, что изменил свое отношение к российскому лидеру. Алаудинов признался, что «очень сильно шокирован» заявлением юриста, который ранее «был абсолютно адекватным пророссийским, пропрезидентским человеком».

«Конечно, я знал, что кто-то будет раскачивать страну. Я знал приготовления, которые идут к раскачке страны в нынешнее время. Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло, — человек, который мне казался абсолютно здравомыслящим», — заявил Алаудинов.

Он назвал юриста «главным инициатором посадки» Алексея Навального, отметив, что Ремесло «делал абсолютно огромный объем работы». Нынешние заявления блогера Алаудинов охарактеризовал как «страшную вещь».

«Предлагаю, конечно, чтобы правоохранительные органы сходили, посмотрели, не находится ли Илья в заложниках. Потому что разговор, который между нами состоялся, меня очень сильно удивил», — сказал командир «Ахмата».

Чем известен Ремесло

Илья Ремесло публиковался в федеральных СМИ как эксперт и много лет критиковал российских оппозиционеров, в частности Алексея Навального. В 2017 году Ремесло создал сайт NavalnyLeaks, посвященный «неудобным вопросам» в биографии Навального. Юрист заявлял, что тот виновен в хищениях и «вел переговоры с зарубежными противниками нашей страны».

Ремесло утверждал, что по его заявлению против Навального были возбуждены уголовные дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а также о хищении пожертвований на президентскую кампанию оппозиционера в 2018 году. По последнему делу Ремесло выступал в суде как свидетель обвинения.

После начала военной операции юрист обвинял военных блогеров в попытках «нажиться» на боевых действиях на Украине. В 2023 году Ремесло заявил в интервью RTVI, что военкоры «совершенно точно не заинтересованы в том, чтобы военные действия оканчивались», поскольку в противном случае «все эти товарищи станут абсолютно никому не нужны».

Ремесло также призывал возбуждать уголовные дела против военных блогеров за публикацию данных, противоречащих официальным отчетам Минобороны, в частности о потерях среди российских военных.

Кроме того, юрист критиковал Следственный комитет за слишком мягкие, по его мнению, действия в отношении шоумена Максима Галкина* и бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой*, признанных иноагентами в России. Некоторые посты на эту тему теперь удалены.

До марта 2026 года Ремесло не высказывался против президента России. В ноябре, комментируя заявления главы государства о мирном плане по Украине, юрист написал, что «доверяет Путину на все 100%», поскольку тот «знает что делает».

Спустя несколько дней Ремесло процитировал фрагмент речи Путина на инаугурации в 2018 году — о том, что прорывы в России способно обеспечить «свободное общество», отторгающее «дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину». Ремесло сообщил, что был на этой инаугурации, и приложил к своему посту фото своего персонального приглашения на мероприятие.

23 февраля Ремесло поздравил президента с 23 февраля, назвав его «главным защитником Отечества».

Что написал Ремесло

Вечером 17 марта в телеграм-канале Ремесла появился пост под названием «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В числе этих причин названы военные действия на Украине, «огромный ущерб» российской экономике и «удушение свободы интернета и СМИ».

Ремесло заявил, что Путин, по его мнению, должен уйти в отставку и предстать перед судом. Позже блогер опубликовал видео, в котором указал, что не стал жертвой хакеров и писал посты с критикой президента самостоятельно.

В разговоре с «Осторожно, Media» Ремесло объяснил свои действия тем, что ему «скучно стало». Юрист добавил, что «не подписывался на то, что происходит в стране», а выступая против оппозиции, «не боролся за ее отсутствие в целом».

«Мои убеждения были в предыдущей стране. Страна изменилась очень сильно, изменились и мои убеждения», — заявил Ремесло.

Он сообщил, что не собирается уезжать из России и «готов ко всему», в том числе к возможному уголовному преследованию.

Реакции журналистов и военблогеров

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя посты Ремесло, предположил, что тому «сорвало крышу».

«Весна еще же, обостряются душевные заболевания. На этом фоне настолько легче начинают вербовать психически неустойчивых наших граждан», — сказал ведущий.

Журналистка Анастасия Кашеварова, не упоминая имени Ремесла, выразила мнение, что «начинается внутренняя борьба за власть» и в этом противостоянии «активны агенты западного влияния».

«Народ натравливают на президента. Для чего это нужно? Чтобы разделить Россию, ввергнуть ее в хаос, чтобы сосед не доверял соседу, чтобы брат шел против брата. <…> Россию хотят раздербанить. Разделить на куски. Стравить по религиозному, национальному признаку», — пишет Кашеварова.

Телеграм-канал «Белорусский силовик» призвал «не поддаваться на сиюминутные недовольства» и предостерег от последствий, «которые могут наступить, если начать государственный переворот в воюющей стране».

Военный блогер и доброволец Алексей Живов предположил, что Ремесло выступил с «открытой крамолой» в адрес президента России, чтобы «дать запретителям телеграма железобетонную аргументацию для полного запрета мессенджера». Такую версию блогер считает «самым простым и очевидным ответом». В то же время Живов не исключил, что речь может идти о «личных обидах» или «некой политической игре».

«Если звезды отжигают, значит, это кому-нибудь нужно, а зная бэкграунд Ремесла, скорее всего, это кому-нибудь нужно. <…> А вообще большими выборами запахло», — пишет канал Zаписки Vетерана.

Блогер Сергей Колясников (Zergulio) назвал заявления Ремесла «смесью нарративов Болотной, надрывной истерики и обиды».

«Может, мы видим хитрую многоходовку по зарождению новой политической партии <…>. Может, эксперимент по оценке протестного потенциала или обоснование запрета Telegram. Может личная обида, мало ли, место в Госдуме не дали. А может просто нервный срыв, такое тоже бывает. Короче, я без понятия», — подытожил он.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов