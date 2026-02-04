Несколько вагонов грузового поезда с бензином сошли с рельсов и взорвались в Тамбовской области, сообщает пресс-служба ОАО РЖД. Движение поездов на станции Кочетовка-2 вблизи Мичуринска приостановлено. Западный МСУТ СК возбудил уголовное дело о нарушении по ч. 1 ст. 263 УК.

«В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин)», — сообщили в РЖД

Причины происшествия устанавливаются, создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Из-за ЧП были задержаны восемь пассажирских поездов:

№3 Кисловодск — Москва

№27 Симферополь — Москва

№35 Адлер — Санкт-Петербург

№37 Имеретинский курорт — Нижний Новгород

№101 Адлер — Москва

№139 Кисловодск — Архангельск

№266 Москва — Новороссийск

№739 Воронеж — Москва

В МЧС сообщили, что в ликвидации возгорания пяти цистерн участвовали 47 пожарных и 20 единиц техники.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил о десятках пострадавших после взрыва. Shot пишет, что множественные ожоги получил машинист поезда, который попытался самостоятельно потушить последовавший за взрывом пожар. Его экстренно госпитализировали.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) отчиталось о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба ( ч. 1 ст. 263 УК). Устанавливается наличие пострадавших и сумма причиненного ущерба.

В конце сентября 2026 года поезд с бензином врезался в грузовик на железнодорожном переезде в Смоленской области. С рельсов сошли 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись — в 12 из них перевозилось топливо.

Водитель большегруза, который столкнулся с поездом, скончался. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК.