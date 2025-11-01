Институт им. А.С. Пушкина с помощью искусственного интеллекта выявил самое длинное слово в русском языке, это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», передает РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павла Катышева. Это слово состоит из 55 букв.

По его словам, слово«тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встречается в названии патента на изобретение 2006 года.

Катышев подчеркнул, что русский язык легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова, из-за чего статус самого длинного слова быстро переходит от одного к другому.

В 2005 году, согласно Книге рекордов Гиннесса, самым длинным словом было «превысокомногорассмотрительствующий» состоящее из 35 букв. До этого рекордсменом было прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».

Филолог пояснил, что такие слова употребляются нечасто.

«А наиболее встречающиеся слова, конечно же, и самые короткие: это союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы», — добавил Катышев.

В ноябре 2024 года словарь немецкого языка Duden обновил список «словесных монстров». В него было включено самое длинное слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, состоящее из 67 букв. Оно переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».

В Duden обычно самыми длинными являются юридические и бюрократические термины. В словаре учтены только те слова, которые использовались в течение последних десяти лет и встречаются в СМИ не менее пяти раз.