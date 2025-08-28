У сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) появятся новые обязанности — им будет предписано способствовать защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранению культуры и исторической памяти. Такой вывод сделали «Ведомости», изучив проект ведомственного Кодекса этики и служебного поведения на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, сотрудники ФСИН будут обязаны поддерживать высоконравственные идеалы, созидательный труд и укрепление семьи, а также уважать традиционные ценности — права и свободы человека, его жизнь и достоинства.

Кроме того, в соответствии с Кодексом им положено «чтить историческую память и преемственность поколений, единство народов» РФ, проявлять патриотизм и гражданственность, «служить Отечеству и разделять ответственность за его судьбу». В числе других этических характеристик, которые по проекту предусмотрены для работников системы, названы:

гуманизм,

милосердие,

взаимопомощь,

взаимоуважение,

коллективизм,

чувство справедливости.

Этический кодекс ФСИН также вменяет сотрудникам ведомства новую обязанность — борьбу с «деструктивным идеологическим воздействием», в том числе с отрицанием традиционных ценностей России (брака, «естественного продолжения жизни» и крепкой многодетной семьи, патриотизма и служения Отечеству), с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений* и «культивированием эгоизма вседозволенности, безнравственности».

Согласно проекту кодекса, за его нарушение или несоответствие ему сотрудника ФСИН ждет «моральное осуждение» и вызов на комиссию по служебному поведению с рассмотрением его кандидатуры для дальнейшей работы. И наоборот, соблюдение кодекса предусматривает поощрительные меры — оно будет являться дополнительным положительным фактором на аттестации и при повышении по службе.

В пояснительной записке к документу говорится, что необходимость его разработки обусловлена истечением срока действия предыдущего кодекса, принятого в 2012 году. «Ведомости» отмечают, что этот проект соответствует общим для всех органов госвласти требованиям, предусмотренным президентским указом от 2022 года об укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Этот указ в том числе предполагает мониторинг результатов его исполнения, напомнило издание.

В 2024 году СМИ сообщали, что аналогичными обязанностями и полномочиями по защите традиционных ценностей планируется наделить сотрудников МВД.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено