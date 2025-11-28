Националистка Евгения Хасис вышла на свободу после отбытия наказания в мордовской колонии, сообщают «Известия» и ТАСС. 40-летняя женщина была соучастницей убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Преступление произошло в январе 2009 года в центре Москвы, когда Маркелов и Бабурова возвращались с пресс-конференции. Непосредственным исполнителем убийства был Никита Тихонов, один из лидеров «Боевой организации русских националистов». По версии следствия, его подруга Хасис отслеживала передвижения адвоката и подала сигнал для нападения.

Тихонов был приговорен к пожизненному заключению и остается в тюрьме. Хасис изначально получила 18 лет колонии как соучастница, позднее этот срок сократили по решению Верховного суда в 2022 году, который исключил обвинение в хранении оружия в связи с истечением срока давности. В итоге фактическое время заключения составило около 16 лет.

Дело об убийстве получило широкий общественный резонанс и стало предметом обсуждения на высшем уровне, включая встречу президента России Дмитрия Медведева с руководством «Новой газеты»

В апреле 2024 года Хасис просила отправить ее в зону СВО, рассказывала член СПЧ, правозащитница Ева Меркачева. 13 сентября 2025 года СМИ сообщили, что националистка вышла на свободу, однако эта информация не подтвердилась.