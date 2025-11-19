Россияне не будут массово переходить на цифровые рубли, заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов во время встречи со студентами Томского государственного университета. По его мнению, хранить деньги на традиционных банковских вкладах будет по-прежнему выгоднее, чем на счетах цифрового рубля.

«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне неочевидно, называя вещи своими именами», — приводит слова Тремасова «Интерфакс».

Советник главы Банка России отметил, что продвинутые россияне все же будут открывать цифровые кошельки, но из желания «протестировать новую технологию». По его словам, граждане не будут хранить крупные суммы на таких кошельках, потому что это потребует пожертвовать доходностью вкладов и уже существующих счетов. Он добавил, что значительного влияния на денежно-кредитную политику цифровой рубль также не окажет.

Тремасов подчеркнул, что большую пользу цифровая форма валюты проявит в бюджетной сфере и экономике. Он обратил внимание, что использование цифровых рублей позволит прослеживать всю цепочку использования средств.

В июле 2025 года Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля, согласно которому с 1 сентября 2026 года крупные банки и торговые точки, выручка которых превышает 120 млн рублей в год, будут обязаны принимать цифровой рубль. С 2027 года закон будет касаться организаций с выручкой в 30 млн рублей в год, для всех остальных участников рынка — с 2028 года.

В сентябре 2025 года депутат Госдумы Анатолий Аксаков стал первым россиянином, который получил зарплату в цифровых рублях. Деньги были зачислены на его кошелек, который он создал на платформе Банка России. Позднее он протестировал функционал цифрового рубля, переведя средства благотворительным организациям и оплатив заказ в московском кафе через QR-код.

Цифровой рубль стал третьей формой валюты в России наряду с наличными и безналичными деньгами. Он будет храниться на электронных кошельках Банка России, граждане смогут расплачиваться ими через мобильные приложения.

Пилотный проект по его внедрению стартовал в августе 2023 года. По словам первого зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой, в тестовом проекте приняли участие 13 банков, которые опробуют открытие и закрытие цифровых кошельков, перевод средств, оплату услуг и покупок по QR-коду.