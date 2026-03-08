Артист балета Сергей Полунин рассказал, что стал отцом в четвертый раз. У него и его жены, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Елены Ильиных, с которой они в 2024 году уехали из России, 7 марта родилась девочка.

Полунин опубликовал видео, на котором держит дочку на руках. Запись он сопроводил трогательной подписью:

«Елена создала магию и родила девочку <…> самый волшебный и замечательный момент в жизни <…> мы назвали нашу дочь Руна».

Сергей Полунин родился в Херсоне и вырос на Украине. Ранее он занимал позицию премьера Королевского балета в Лондоне, выступал приглашенным солистом Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, а также Баварского государственного балета. В 2017 году Полунин получил сербское гражданство, а в 2018-м стал гражданином России.

Елена Ильиных родилась в Казахстане. Она российская фигуристка в танцах на льду, олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях и заслуженный мастер спорта России.

Об их романе стало известно в 2019 году. Через год у пары родился первенец Мир. Весной 2022 года в семье появился второй ребенок — сын Дар. В том же году артист балета сделал Ильиных предложение, однако из-за коронавируса церемонию пришлось отложить. Следующее пополнение произошло в феврале 2024 года — родился третий сын, которого назвали Эра, а в августе пара сыграла свадьбу.

Кроме профессиональных достижений, Полунин получил известность в том числе за счет своих неоднозначных высказываний. Например, в 2019 году он предлагал «давать подсрачники» людям с лишним весом, чтобы те начали худеть. «Нет уважения лентяям. Хватит сидеть на жопе! Начните заниматься. Кто-то видел жирных львов и львиц? Это неполезно, это некрасиво, это лентяйство. Хватит жрать. Поднимите свою жопу. Сходите на природу, начните упражняться или получайте подсрачники», — написал артист в соцсетях.

После разразившегося скандала Полунин заявил, что это была шутка, а сам он хотел показать, что переживает за детей, которых перекармливают. «Нормально, когда дети толстеют? Или когда люди едят все подряд? Когда начинаешь высказывать свою точку зрения, начинаются возмущения», — заявил он.

Кроме того, Полунин призывал своих коллег «быть мужиками и воинами»: «Женщины в мире сейчас пытаются стать на роль мужчины. Потому что вы их не ******** [спите с ними] и потому что вы позор». После этого Парижская опера прекратила с ним сотрудничество.

С 2019 по 2024 год он руководил Академией хореографии в Севастополе, занимая должность исполняющего обязанности ректора. В мае 2019 года супруги представили премьеру драматического спектакля «Распутин», показ которого прошел в Барвихе в Luxury Village и на лондонской сцене. В нем фигуристка предстала в образе императрицы Александры. В 2023 году Полунин представил постановку по Михаилу Булгакову «Мастер и Маргарита», где они с женой исполнили главные партии.

В том же году Путин вручил Полунину премию для молодых деятелей культуры и искусства за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства, а уже в 2024-м артист стал доверенным лицом президента. Однако в декабре 2024 года Полунин заявил, что планирует уехать из России вместе с семьей, однако еще не решил, куда именно. Свое решение артист объяснил тем, что «душа чувствует себя не там где должна быть» и что в этой стране он «выполнил свою миссию».

11 декабря стало известно, что Полунин оставил этот пост, а его место занял оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. У артиста есть три татуировки с изображением президента России Владимира Путина и одна — с гербом Украины. В 2025 году Полунина лишили украинского гражданства. Телеканал 360 выдвигал предположение, что артист переехал из России в Израиль, упомянув о некоторых его высказываниях, а также о его новой татуировки на лице — звезде Давида.