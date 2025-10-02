Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал владельца группы компаний «КДВ» (KDV Group) Дениса Штенгелева, его отца и супругу экстремистским сообществом. Все их имущество, включая активы пищевого холдинга, было обращено в доход российской казны.

Государство получает акции и доли 58 компаний, входящих в холдинг «КДВ», широко известный благодаря популярным брендам «Кириешки», «Яшкино», Calve. Под конфискацию также попали личные активы семьи. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 500 миллиардов руб. (ежегодный доход — 750 млрд руб.)

В перечень вошли активы банка «Долинск» и два футбольных клуба. Представители Штенгелевых уже заявили о намерении обжаловать это решение.

Как следует из материалов Генпрокуратуры, основанием для такого решения стала многолетняя поддержка Украины семьей Штенгелевых. По данным ведомства, Николай Штенгелев, имеющий гражданство Украины, с 2014 года финансировал батальона «Киевская Русь», который впоследствии стал основой для запрещенных в России формирований «Азов»* и «Айдар»*. Его сын Денис, имеющий гражданство Австралии, после начала специальной военной операции организовал поставки продовольствия для ВСУ.