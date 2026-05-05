США на этой неделе планируют объявить о присоединении Норвегии к консорциуму Pax Silica, который объединяет страны для противодействия влиянию Китая в сфере критически важных полезных ископаемых, технологий и искусственного интеллекта. В случае подтверждения Норвегия станет 15-м участником инициативы. Об этом пишет издание Semafor.

Заместитель госсекретаря по экономическим вопросам США Якоб Хелберг отметил значение страны благодаря крупнейшему в мире суверенному фонду благосостояния и значительным запасам ресурсов. В ближайшие дни он также посетит промышленную площадку на Филиппинах, которые присоединились к консорциуму в феврале. Хелберга будет сопровождать делегация представителей технологических, логистических и производственных компаний, заинтересованных в развитии производственного центра и освоении минеральных ресурсов страны.

По словам Хелберга, несмотря на необязательный характер декларации Pax Silica, Госдепартамент готовит серию коммерческих соглашений с шестью крупными корпорациями в рамках «продуктоориентированного подхода к экономической политике».

«Если мы хотим, чтобы наши американские заводы процветали и были успешными, нам необходимо перевести все звенья цепочки поставок в руки надежных стран», — заявил он, добавив, что экспортный контроль Китая «держит мировую экономику в заложниках».

Инициатива реализуется на фоне подготовки администрации Трампа к торговому саммиту в Китае, где ожидается встреча президента с Си Цзиньпином 14—15 мая в Пекине.