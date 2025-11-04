США официально исключили титульную белорусскую авиакомпанию «Белавиа» из своего санкционного списка, следует из сообщения на сайте американского министерства финансов. Кроме того, из-под санкций были выведены несколько конкретных самолетов. связанных с руководством республики и «Славкалием».

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает Беларуси генеральную лицензию № 12 “Санкционирование операций, связанных с определенными заблокированными воздушными судами”», — говорится в сообщении, опубликованном финансовым ведомством 4 ноября.

В приложенном файле с упомянутой лицензией фигурируют три воздушных судна, связанных с президентом Беларуси Александром Лукашенко и белорусским предприятием «Славкалий»:

с бортовым номером EW-001PA и серийным номером 33079;

с бортовым номером EW-001PB и серийным номером 33968;

с бортовым номером EW-001PH и серийным номером 31835.

Для этих самолетов, как пояснили в Минфине США, разрешаются «использование, включая обслуживание, перелеты и иные технические и коммерческие операции». Также из-под санкций выведен самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301P, которым пользуется правительство Беларуси для полетов в служебных целях.

О том, что США частично снимут санкции с Беларуси в авиационной сфере, стало известно в сентябре 2025 года по итогам встречи Лукашенко с заместителем посланника американского президента Джона Коула, состоявшейся в Минске. Коул тогда подчеркивал, что это решение было инициировано лично президентом США Дональдом Трампом, который отдал правительству распоряжение немедленно его исполнить.

«Это решение уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами: и Госдепартаментом, и Министерством торговли, и Министерством финансов», — пояснял представитель американского лидера.

О том, что США могут снять некоторые санкции, ранее введенные против Беларуси, еще в августе писала польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники. По их словам, тогда Минск и Вашингтон проводили переговоры на дипломатическом уровне, обсуждая сделку, в рамках которой Беларусь согласилась бы освободить некоторых заключенных, а США — отменить определенные ограничения.